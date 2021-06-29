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GeriEğitim Mardin lise taban puanları 2021! Mardin Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
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Eğitim
Haber Giriş: 29.06.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Mardin lise taban puanları 2021! Mardin Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Mardin lise taban puanları 2021! Mardin Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler, Mardin lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Mardin lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam etmek isteyen adayların, tercih döneminde yardımcısı olacak. Peki Mardin' de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte 2021 yılına ait Mardin Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Mardin' de liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Mardin LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...

Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız..

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180428,29983,790,36
MARDİN / MİDYAT / Midyat Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150409,84046,240,44
MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120409,68536,271,56
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180390,31169,673,83
MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180375,089212,996,56
MARDİN / MİDYAT / Midyat Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180372,214913,690,68
MARDİN / NUSAYBİN / Nusaybin Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180361,148916,510,48

 

MARDİN / ARTUKLU / Artuklu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120357,741417,444,88
MARDİN / ARTUKLU / Artuklu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKız/ErkekArapça30346,986320,5313,38
MARDİN / ARTUKLU / Mardin İMKB Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce150346,021320,829,27
MARDİN / MİDYAT / Midyat Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150345,22521,067
MARDİN / NUSAYBİN / Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150331,476525,414,51
MARDİN / KIZILTEPE / Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce150305,59634,8610,15
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30288,107542,4411,3
MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce150272,419750,2615,27
MARDİN / DERİK / Derik Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30271,206650,917,65
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60266,369753,5225,5
MARDİN / KIZILTEPE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68259,636757,3821,72
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