Mardin lise taban puanları 2021! Mardin Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Mardin' de liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Mardin LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...



Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız..

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 428,2998 3,79 0,36 MARDİN / MİDYAT / Midyat Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 409,8404 6,24 0,44 MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 409,6853 6,27 1,56 MARDİN / ARTUKLU / Mardin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 390,3116 9,67 3,83 MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 375,0892 12,99 6,56 MARDİN / MİDYAT / Midyat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 372,2149 13,69 0,68 MARDİN / NUSAYBİN / Nusaybin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 361,1489 16,51 0,48