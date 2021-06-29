Mardin lise taban puanları 2021! Mardin Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler, Mardin lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Mardin lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam etmek isteyen adayların, tercih döneminde yardımcısı olacak. Peki Mardin' de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte 2021 yılına ait Mardin Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Mardin' de liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Mardin LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...
Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız..
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|428,2998
|3,79
|0,36
|MARDİN / MİDYAT / Midyat Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|409,8404
|6,24
|0,44
|MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|409,6853
|6,27
|1,56
|MARDİN / ARTUKLU / Mardin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|390,3116
|9,67
|3,83
|MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|375,0892
|12,99
|6,56
|MARDİN / MİDYAT / Midyat Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|372,2149
|13,69
|0,68
|MARDİN / NUSAYBİN / Nusaybin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|361,1489
|16,51
|0,48
|MARDİN / ARTUKLU / Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|357,7414
|17,44
|4,88
|MARDİN / ARTUKLU / Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Arapça
|30
|346,9863
|20,53
|13,38
|MARDİN / ARTUKLU / Mardin İMKB Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|346,0213
|20,82
|9,27
|MARDİN / MİDYAT / Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|345,225
|21,06
|7
|MARDİN / NUSAYBİN / Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|331,4765
|25,41
|4,51
|MARDİN / KIZILTEPE / Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|305,596
|34,86
|10,15
|MARDİN / ARTUKLU / Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|288,1075
|42,44
|11,3
|MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|150
|272,4197
|50,26
|15,27
|MARDİN / DERİK / Derik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|271,2066
|50,9
|17,65
|MARDİN / ARTUKLU / Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|266,3697
|53,52
|25,5
|MARDİN / KIZILTEPE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|259,6367
|57,38
|21,72