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Manzum hikaye nedir ve özellikleri nelerdir? Manzum hikaye temsilcileri ve örnekleri konu anlatımı

#Eğitim#Araştırma#Manzum Hikaye Nedir
Manzum hikaye nedir ve özellikleri nelerdir Manzum hikaye temsilcileri ve örnekleri konu anlatımı

Manzum hikaye okul yıllarından başlayarak araştırılan bir konu olmaktadır. Manzum hikayenin anlamı, kullanım şekli ve örnekleri merak edilmektedir. Çeşitli kaynaklarda bununla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Manzum hikayelerin uyak, ölçü, kafiye gibi kendine özgü yapıları olduğu bilinmektedir. Bu konulara hakim olunduğu zaman manzum hikayeleri anlamak daha kolay olmaktadır. Manzum hikayelerin bir tarihi bulunmaktadır. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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Manzum hikaye bünyesinde belirli ölçü ve kafiyeleri barındıran duygu anlatımlı hikayeler olarak tanımlanmaktadır.

 Manzum Hikaye Nedir?

 Manzum hikaye belirli ölçü ve kafiyeler içeren bir yazım şeklidir. Uzun yıllar öncesinden kullanılmaya başlanmıştır. Bu hikaye türünde ağırlıklı olarak duygular aktarılmaktadır. Hikaye formatından öte bir şiir formatını andırmaktadır. Manzum hikayeleri inceleyen kişiler şiir yapısını fark etmektedir. Hikayenin içinde farklı ögeleri yer verilmektedir. Mekan, kişi, konu gibi detaylarda hikaye içinde yer almaktadır.

 Manzum hikayenin başlangıcı Servet-i Fünun döneminde olmaktadır. Bu dönemden sonra ise kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu hikaye dönemin şairleri tarafından kullanılmaya başlamıştır. Sanatsal yazılar olarak değerlendirilmektedir. Manzum kelime anlamı olarak düzenli anlamını taşımaktadır ve bu düzen yazım içinde görülmektedir. Bu yazılar yoğun olarak duygu ve his içermektedir. Belli bir ölçü ile yazılmaktadır. Hikayenin şiir şeklinde yazılmış formu olarak tanımlanmaktadır.

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 Manzum Hikayenin Özellikleri Nelerdir?

 Duygusal içerikli ve şiir formunda yazılan hikayeler olarak tanımlanmaktadır. Mehmet Akif Ersoy, Tevfik Fikret bu akımın temsilcileri olarak tanımlanmaktadır. Şiir formatının yanında öğretici yapısı bulunmaktadır. Bu hikayeler yakın döneme kadar etkisini korumuştur. Manzum hikayenin öne çıkan pek çok özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler;

Yazım kuralları olarak beyit, bent veya dörtlük kullanılmaktadır.

Manzum hikaye içinde bir diyalog barındırabilir. Yazım sırasında karşılıklı konuşma tekniği kullanılabilmektedir.

Konu sınırlaması yoktur. Duygusal bir anlatımı olması sadece romantik konular içerdiği anlamına gelmemektedir. Her türlü konuyu bünyesinde barındırmaktadır. Toplumsal olaylara da değinilmektedir.

Manzum hikayelerin içinde mekan, zaman ve konu bulunmaktadır. Düz yazı içinde bulunan detayları kullanır.

Bu hikayelerde ölçü ve uyak önemli olmaktadır.

Hikaye anlatımı gibi ilerle ama şiir formatı kullanılır.

Manzum hikayelerde birden fazla bölüm bulunmaktadır. İlk önce kişi ve durum aktarılır. Ardından örnekleme yapılır. Kapanış bölümü genellikle öğüt ve ders veriri nitelikte olmaktadır.

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Toplumsal olaylara değinilmektedir.

Manzum Hikaye Temsilcileri Kimlerdir?

 Manzum hikaye anlatımı son dönemlerde kadar etkin olarak kullanılmıştır. Pek çok yazarı etkileyen ve kullanılan bu yazı türünün bazı temsilcileri bulunmaktadır. Bu kişiler edebiyat dünyasına farklı değerler katmış ve iz bırakmış kişilerdir. Manzum hikayenin yaygınlaşması Serveti Fünun döneminde başlamıştır. Manzum hikaye temsilcileri şunlardır;

Mehmet Akif Ersoy

Tevfik Fikret

Orhan Veli

Muallim Naci

Recaizade Mahmut Ekrem

Ziya Gökalp

Yahya Kemal Beyatlı

Manzum Hikaye Örnekleri Konu Anlatımı

 Manzum hikaye dalında yazar birden fazla yazar bulunmaktadır. Ama ilk temsilcileri Muallim Naci ve Recaizade Mahmut Ekrem olmaktadır. Pek çok değerli eser ortaya konulmuştur. Tevfik Fikret’in en önemli eserleri Hasta Çocuk ve Balıkçılar olmaktadır. Mehmet Akif Ersoy’un Seyfi Baba eseri Safahat isimli eserinin içinde yer almaktadır. Yazının vezin ise Fe i lâ tün / fe i lâ tün / fe i lâ tün / fe i lün şeklinde olmaktadır. Yahya Kemal Beyatlı’nın eserinden bir bölüm şu şekilde olmaktadır;

 Gece, Leylâ'yı ayın on dördü,

 Koyda tenhâ yıkanırken gördü.

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 "Kız vücûdun ne güzel böyle açık!

 Kız yakından göreyim sâhile çık!"

 Mehmet Akif Ersoy’un hasta, küfe, mahalle kahvesi gibi eserleri de bulunmaktadır. Bu eserlerin her birinin farklı bir değeri bulunmaktadır. Günümüze kadar sevilerek gelmiş eserler arasında yer almaktadır.

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