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Manyeto nedir, nasıl çalışır? Manyetolu çakmak nasıl elektrik üretir?

#Manyeto#Mıknatıs#Mekanizma
Manyeto nedir, nasıl çalışır Manyetolu çakmak nasıl elektrik üretir

Manyeto adından sık söz ettiren bir mekanizma olup çoğu kişi tarafından merak edilen bir konu olma özelliği taşımaktadır. Bu anlamda hakkında araştırılma yapılmaya ve bilgi edinilmeye değer bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Manyeto nedir, nasıl çalışır? Manyetolu çakmak nasıl elektrik üretir tüm detayları ile derledik.

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Manyeto adı verilen mekanizma hakkında bilgi edinmek isteyen kimseler, bu yöndeki araştırmalarını yoğunluklu olarak internet üzerinden gerçekleştirmektedir. Bundan dolayı konuyla alakalı verilen her bir bilginin anlaşılır niteliğe sahip olması gerekmektedir.

 Manyeto Nedir?

 Manyeto, manyetik alanın devamlı olarak mıknatıslar vasıtasıyla sağlandığı, çıkış enerjisi çok küçük düzeyli durumda olan alternatif akım elektrik üreticisidir. Bu eleman daha çok uçak, traktör ve motosiklet motoru gibi içten yanmalı olan motorlarda, ateşlenme gerilimi elde edilmesi amacı doğrultusunda kullanılmaktadır.

 Modern indüksiyon türü olan manyetolar ise kalıcı niteliğe sahip durumdaki mıknatıs motoru sayesinde yüksek ve alçak sabit gerilim bobinlerin meydana gelmektedir. Gerilim bobinleri primer (birincil) ve sekonder (ikincil) bobin biçiminde de isimlendirilmektedir.

 Manyetonun sahip olduğu enerji verimi ise, sabit olan bobinlerdeki ani olarak gerçekleşen cereyan değişimi sonucu olarak elde edilmektedir. Primer bobin, sekonder bobinlere kıyasla daha az devir yapar. Sekonder bobinler, ince yapıdaki teller vasıtasıyla binlerce kez devir devir yapmaktadır. Bu sekonder bobinin bir ucu manyetonun çerçevesine topraklanmış yahut primer bobinin bir ucuna bağlanmış durumdadır.

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 Manyeto Nasıl Çalışır?

 Manyetonun içinde pil gibi, sürekli olarak elektrik üreten bir yapı bulunmaz. Manyetolar piezoelektrikle çalışmaktadır. İçerisinde bulunan kristale düğmeye sertçe basılması doğrultusunda anlık bir basınç uygulanmış olur. Bunun sonucunda da ark oluşur. O an içinde kablonun ucunda on binlerce volt değerinde gerilim meydana gelir.

 Üzerine gerilim uygulanma durumu söz konusu olan piezoelektrik bir kristal titreşim hareketi ortaya koyar. Dijital saatlerin çalışma prensipleri de bunlara dayanmaktadır. Bunların içerisinde bulunmakta olan kristal osilatör içerisinde kuvars (quartz) kristali barındırır. Bu esasında kumdur ve çok saf silisyumdioksit minerallerinden ibaret olan bir yapıya sahiptir.

 Çakmak manyetoları dahil bu prensiple çalışan pek çok aletin içerisinde kuvars kristali bulunmaktadır. Kuvarsa voltaj uygulandığı takdirde belli süreler içerisinde belli salınım hareketi ortaya koyar, yani titreşir. Ortaya çıkan bu titreşim sayısı ölçülerek ideal değerlere bölündüğü durumda ise saat, dakika ve saniye değerleri hesaplanır ve sonrasında ekranda bir saniyede bir saniyelik değişim görüntülenir.

 Manyetolu Çakmak Nasıl Elektrik Üretir?

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 Manyetolu çakmak günlük hayatta çakmak ihtiyacı olan kişilerin en çok tercih ettikleri çakmak tipidir. Bu çakmaklar söz konusu olduğunda pek çok kişi manyetolu çakmak nasıl elektrik üretir konusunu bir hayli merak etmektedir.

 Manyetolu çakmaklarda Manyeto adı verilen elemanda sıkışan esasında bir yaydır. Bu yayın bir pime baskı yapma durumu söz konusudur. Manyeto adı verilen mekanizmaya basıldıkça yay daha da fazla sıkışır ve bunun sonucunda da manyetodaki pime daha da basar.

 Ortaya çıkan bu baskı son rahlesine ulaşmış durumda iken pimin yuvasındaki eğim nedeniyle pim dışarı fırlar ve yayın pimi iterek boşalması sonucunda pim hızla ilerler ve manyeto sonuna çarpar. Burada ortaya çıkan ani hız değişimleri ise manyetik olarak yüksek gerilimin oluşmasına yol açar. Bu şekilde manyetolu çakmakta elektrik üretimi gerçekleşmiş olur.

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 Manyetolu çakmaklarda yayla elde edilen potansiyel enerji uygulanmış olan ani mekanik şokla yüksek voltaja dönüşmektedir. Manyeto içerisinde ortaya çıkan elektrik enerjisi fazla çarpmaz. Sadece anlık olarak çarpar ve bunun sonucunda da etki bırakmaz.

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#Manyeto#Mıknatıs#Mekanizma

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