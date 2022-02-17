M kuramı nedir? M teorisi hakkında kısaca bilgi

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Bilim dünyasında "M Kuramı " olarak bilinen kuramın İngilizce açılımı "Membrane Theory", yani zar kuramıdır.

M Kuramı Nedir?

M kuramı olarak bilinen ve esasında İngilizce olarak "Membrane Theory" olarak adlandırılan zar kuramının sadece kuramın baş harfi ile anılması bir tesadüf değildir. Bunun bir sebebi vardır. Bu da şöyle açıklanır: Günümüz güncel paradigmanın tanımlamalarına göre M kuramı, bir kuram olmadığından sadece baş harfi ile ifade edilir.

İlginç bir bilgi de kuramın sahibine yani Edward Witten'e kuramın ismindeki "M" harfinin neyi ifade ettiği sorulduğunda cevap hep "kuraı daha iyi anladıkça, m harfinin de ne olduğunu anlayacağız" biçiminde olmuştur. Fakat bilim insanları buradaki M harfinin "membrane" yani zar sözcüğünün baş harfi olduğu kanaatine varmışlardır.

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M kuramı ilk kez 1995 tarihinde Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde Edward Witten tarafından ileri sürülmüştür. Princeton Üniversitesi mensubu olan bilim insanı Edward Witten'in bu kuramı "Süpersicim Kuramı"nın da yeni adı olarak kabul edilmiştir.

Çok kısaca M Kuramını anlatmak için denilebilir ki; Edward Witten beş ayrı kuramı bir teoriyi farklı farklı yönlerden gösteren beş ayrı yol olduğunu ortaya koymak biçiminde geliştirmiştir. Başka bir tanımla da E. Witten'in kuramı aslında "evrenin 3 değil de 11 boyutlu olduğunu" ortaya koyan bir teoridir.

M Kuramının ele alındığı bu teorinin temelinde de "sicim teorisi" bulunmaktadır. Bilindiği üzere sicim teorisi, parçacık fiziğinde, "Kuantum Mekanığı" ile "Einstein'ın Genel Görelilik Kuramı"nı birleştiren bir teoridir.

Bu teoriye adını veren "sicim" kelimesinin de açılımı şöyle izah edilebilir. Klasik yaklaşımda sıfır boyutlu noktalar şeklinde tarif edilen atomaltı parçacıkların, aslında bir boyutlu ve ipliksi varlıklar olabileceği varsayımına dayanmaktadır. Yani bu teoriye göre evreni meydana getiren ve en temel bölünemeyecek kadar küçük atom altı parçacıkların tek boyutlu sicimler olduğu ileri sürülmektedir.

M Kuramı Hakkında Kısaca Bilgi

Witten'in ileri sürdüğü "M Kuramı"'ı hakkında temel bilgileri şu şekilde ifade etmek mümkündür:

Bu teori tüm sicim teorilerini birleştirmektedir.

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Evrenin, 3 uzay boyutundan, 1 zaman boyutundan ve bunlardan daha küçük 6 uzay boyutundan oluştuğunu ileri sürüyor.

M Kuramına göre parçacılar bir sicim değil de "zar" gibidir.