Liseden ‘şal şepik’ ihracatı

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Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Şırnak Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan el sanatları teknolojisi alanında, döner sermaye işletmesi bünyesinde yöresel kumaş şal şepik üretimine başlandı.

Bölgede dokunan ilk kumaşlardan olan ve tamamen doğal tiftikten üretilen şal şepik, okulun atölyelerinde öğrenciler tarafından kök ve rejenere boyalar ile renklendiriliyor.

Yaz mevsiminde serin, kışın ise sıcak tuttuğu ve son derece dayanıklı olduğu için yurt içi ve dışında tercih edilen bir kumaş türü olan şal şepik, yoğun el emeği nedeniyle yüksek maliyetler sonucunda elde edilebiliyor.

36 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR

Metresi yurt içinde 500 lira, yurt dışında 40 dolara alıcı bulan kumaşın, 15 metresinden 1 takım elbise üretilebiliyor. Söz konusu üretimde, el sanatları teknolojisi alanı atölye şefi ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığından Tiftik Dokuma Sanatçısı unvanı alan Mustafa Aslankılıç’ın koordinesinde, 36 öğrenci eğitim alıyor ve aktif olan 15 el dokuma tezgâhında üretime katkı yapıyorlar.

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COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ İÇİN BAŞVURU

Milli Eğitim Bakanlığının geleneksel Türk sanatı ve kültürünün unutulmuş unsurlarını güncel yaklaşımlarla ele alarak gelecek kuşaklara miras bırakmak için pek çok çalışma yürüttüğünü belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

“Şal şepik üretimini, yüzyıllar öncesinden başlayan bir üretim geleneğinin yeniden canlandırılması, genç kuşaklara aktarılması ve ekonomiye kazandırılması bağlamında çok önemsiyoruz. Kumaşın üretim süreci, oldukça zahmetli… Üretim kapasitesinin artırılması için AR-GE çalışmaları devam ediyor. Kumaşın üretim maliyetinin azaltılması ve seri üretim yapılabilmesine olanak sağlayacak başlangıç ödeneğini okulumuza gönderdik. Şal şepik ile coğrafi işaret tescili için de başvuruda bulunduk. Meslek liselilerimizin ürettiği geleneksel kumaşın ihracatına başlandı. Pazarı genişleterek şal şepiğin tüm dünyaya açılmasına destek vermeye devam edeceğiz.”

Mesleki eğitimde yapılan dönüşümde önceliklerinin “eğitim- üretim-istihdam” döngüsünü güçlendirmek olduğunu vurgulayan Bakan Özer, “Meslek liseleri; patent, tasarım, tescil üreten ve yurt dışına ihracat yapan bir okul türüne dönüştü. Hamdolsun. Bu süreci başarıyla yürüten il millî eğitim müdürlüğümüzü, Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen, öğrenci ve yöneticilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.