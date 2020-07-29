Lise tercihinde son gün

Özel okullarda boş kalan kontenjanlar için bugün son kez serbest kayıt uygulanacak. Öğrenci ve velilerin öncelikli tercihi olan özel okulların çoğunda kontenjanlar doldu. Ancak 456 taban puanla alan Saint Joseph Fransız Lisesi 216 ek kontenjan açtı. Kayıt işlemleri saatlere göre günlük olarak yapılacak. Ön kayıt, asil kayıt ve yedek kayıtlar aynı gün tamamlanacak.

SONUÇLAR 10 AĞUSTOS’TA

Yerel yerleştirme tercihleri için de bugün son gün. Sınav puanıyla ve yerel yerleştirmeyle alacak okullar için tercih işlemleri bugün sona erecek. Resmi okullara yerleştirme sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. Birinci nakil dönemi 10-14 Ağustos tarihleri arasında, ikinci nakil dönemi 17-21 Ağustos’ta olacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 24-26 Ağustos tarihlerinde alınacak. Adayların resmi okul yerleştirmeleri tarihinden sonra da özel okula kayıt yaptırması mümkün. Bir aday resmi okuldaki yerleştirmesini beğenmeyip, özel okula kayıt yaptırmak isterse özel okullarda kontenjan bulunması halinde kayıt yaptırabilecek.