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Lise öğrencilerinin yazılı sınavları için yeni proje

#Milli Eğitim Bakanlığı#Ortaöğretim Genel Müdürlüğü#Ogmmateryal
Lise öğrencilerinin yazılı sınavları için yeni proje

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nce (OGM), lise öğrencilerinin yazılı sınavlarına yönelik, alanında tecrübeli öğretmenler tarafından hazırlanmış örnek soru ve çözümlerin yer aldığı videolar, 26 Ekim’den itibaren yayımlanmaya başlanacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), internet sitesinden yapılan açıklamada, "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesine ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, lise 9, 10, 11’inci ve 12’nci sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe derslerine yönelik konu tekrarlarının ve örnek yazılı soru çözümlerinin yer aldığı videolar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi Youtube kanalı ve "ogmmateryal" web sitesi üzerinden yayımlanacak.

Örnek sınav soruları ve çözümleriyle yazılı dönemi öncesinde öğrenciler, kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkanına sahip olacak. Yıllık planlar dahilinde çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma, eşleştirme, listeleme gibi farklı formatlarda hazırlanan yazılı soruları, alanlarında tecrübeli öğretmenler çözecek. Bu kapsamda, lise öğrencilerine yönelik 30 ders videosu hazırlandı.

26 Ekim saat 17.30'dan itibaren 9, 10, 11’inci ve 12’inci sınıf düzeyinde fizik, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafya derslerine yönelik videolar, 27 Ekim Çarşamba saat 17.30'dan itibaren ise Türk dili ve edebiyatı, matematik ve felsefe derslerine yönelik videolar yayında olacak.

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Öğrenciler, videolarda yer alan soruları ve çözümlerini, pdf formatında indirebilecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanlığı#Ortaöğretim Genel Müdürlüğü#Ogmmateryal

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