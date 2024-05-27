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LGS’ye sayılı günler kala adaylar nelere dikkat etmeli?

Güncelleme Tarihi:

#Liselere Geçiş Sistemi#Konuk Yazar#Prof. Dr. Erten Gökçe
LGS’ye sayılı günler kala adaylar nelere dikkat etmeli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 10:59

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran’da uygulanacak.

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Adayların uzun ve zorlu hazırlık maratonun sona ereceği kritik gün gelip çatmak üzere. Bu günlerde heyecan ve kaygıyı daha yoğun bir şekilde hissetmeye başlayan adaylar, hedefledikleri başarıya ulaşabilmek için motivasyonlarını korumaya devam etmeye çalışıyor. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe, belli düzeydeki sınav kaygısının öğrenciyi motive ettiğine ancak fazlasının başarısızlığa yol açabileceğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Gökçe, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında adaylara sınav öncesinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli tavsiyelerde bulunuyor.

PROF. DR. ERTEN GÖKÇE’NİN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.

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#Liselere Geçiş Sistemi#Konuk Yazar#Prof. Dr. Erten Gökçe

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