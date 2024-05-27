Sınava bir adım kala öneriler

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Her duygunun vermek istediği bir mesaj olduğu gibi bize ihtiyaçlarımız ve önceliklerimiz hakkında da bilgi verir. Ancak bazen duygularımızı çok yoğun yaşadığımızda kimi güçlüklerle karşılaşabiliriz. Örneğin, kaygının bizi motive etmek ve zamanı etkin kullanmayı sağlamak gibi işlevleri vardır ancak çok yoğun yaşandığı zaman odaklanmada güçlük ve problemi sürekli düşünme gibi etkileri olabilir. Yaşamımızda birçok durumla ilgili yoğun duygular yaşarız. Sınavlar ise bu durumlardan biridir.

NORMAL DÜZEYDE KAYGI DOĞALDIR

Sınava yönelik duygularınızı kontrol etmeniz için sınav kaygısı hiç olmaması gereken bir durum değildir. Aksine belli düzeydeki sınav kaygısı öğrenciyi motive eder. Eğer herhangi bir sınavla ilgili hiç kaygı yaşanmazsa ders çalışma gereği de hissedilmez. Dolayısıyla normal düzeydeki kaygı doğaldır ve yaşanması gerekir.

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AŞIRI KAYGI PERFORMANSIN ÖNÜNE GEÇER

Sınavda başarısızlığı getiren ve performansın tam olarak sergilenmesinin önüne geçen ise aşırı kaygının olmasıdır. Aşırı kaygının yaşanması öğrenmenin ve öğrenilen bilginin kullanılmasını da önleyebilir. Olması gereken, kaygıyı görmezden gelmek yerine onu kabul etmeyi ve baş etmeyi öğrenmektir. Sınava yönelik duygularınızı kontrol etmenize yardımcı olması için şunlar önerilebilir:

SABIRLI OLUN

1- Sınava değil başarıya odaklanmalısın.

2- Sakin ve sabırlı olmalısın.

3- Uykunu alarak dinlenmiş olmaya özen göstermelisin.

4- Beslenmene dikkat etmeli, önceki beslenme alışkanlığından farklı yiyecek ve içecekler tüketmemelisin.

SINAV GÜNÜ RAHAT GİYİNİN

5- Her zaman olduğu gibi sınavın olduğu gün de özenli bir kahvaltı yapmalısın.

6- Sınav günü kendinizi rahat hissedeceğiniz kıyafetler tercih etmelisin.

7- Zihninden “hiçbir şey yapamayacağım, başaramayacağım” gibi cümleler geçtiğinde bu cümleleri zihninizden uzaklaştırabilir ya da bunları olumlu düşüncelerle değiştirebilirsin.

8- Kaygı bulaşıcı olduğundan kaygınızı artıran kişilerden olabildiğince uzak olmaya özen gösterin.

ASLA PES ETMEYİN

9- Oto kontrol ve özdenetimini mutlaka sağlamalısın.

10- Odaklanmanı ve rahatlamanı sağlayacak nefes alıştırmaları yapabilirsin.

11- Sınavdan en az bir saat önce gereken belgelerinle sınav yerinde hazır olmalısın.

12- Sınavda zamanını verimli ve etkili kullanmalısın.

13- Sınav süresince asla pes etmemeli, son saniyeye kadar elinden gelenin en iyisini yapmaya çabalamalısın.

14- Motivasyonunu yüksek tutmalı, hayallerini ve hedeflerini düşünmelisin.

15- Sınavın aslında bir sonuç değil seni hedefine ulaştıran bir araç olduğunu bilmelisin.

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PROF. DR. ERTEN GÖKÇE KİMDİR?

Prof. Dr. Erten Gökçe Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm başkanıdır. Etkili öğretmenlik, hedefe odaklanma ve başarı, öğrencilerin akademik başarılarının artırılması ve eğitimde program geliştirme konularında çalışmalarını sürdürmektedir.