LGS’ye 10 gün kala ailelere 5 uyarı

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LGS için az bir sürenin kaldığı şu günlerde sınava girecek adaylar kadar ailelerin de dikkat etmesi gereken çok önemli noktalar olduğunu söyleyen eğitimci Onur Soğuk son haftalarda ebevynlerin dikkat etmesi gerekenleri 5 adımda şöyle sıraladı:

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk

1- KİMSE İLE KIYASLAMAYIN

“Öncelikle öğrencilerin en sevmediği durum anne ve babalarının kendilerini başka öğrencilerle kıyaslamasıdır. Dolayısıyla son haftalarda veliler, kesinlikle deneme sınavı sonuçları ya da öğrenci performansı üzerinden kıyaslamalar yapmasın. Başka öğrencileri çocuklarına örnek göstermesin. Bu davranış adayın stresini daha da arttıracak ve sınavı olumsuz etkileyecektir.

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2- RUTİNİ BOZMAYIN

Sınav yaklaşırken ebeveynler, evin düzeninde bir takım değişiklikler yapabiliyorlar. Eve misafir davet etmeme, uyku ve yemek düzenini değiştirme, öğrencinin her istediğini yapma gibi bazı rutin dışı davranışlara yönelebiliyorlar. Burada amaçlanan çocuğu rahatlatmak olsa da aile içi rutinlerin bu şekilde bozulması öğrenciye ekstra bir stres yükleyebiliyor. Dolayısıyla kalan süreçte aile rutinini devam ettirmek çok önemli.

3- ANLAYIŞ GÖSTERİN

Öğrenciler sınava yaklaştıkça daha agrasif davranabilir. Kendilerinden hiç beklenmeyen ani tepkiler verebilir ya da daha çok sinirli olabilir. Ebeveynlerin bunu anlayışla karşılaması çok önemli. Çocukları ile stresin kaynağı hakkında konuşarak onu rahatlatmaya çalışmak da bir seçenek olabilir.

4- ÖĞRETMENLE DOĞRUDAN İLETİŞİM KURUN

Sınava kalan sayılı günlerde öğrenci performansı açısından endişesi olan veliler öğretmenlerle doğrudan iletişime geçebilir. Ancak öğrenciyi bu işe katmamak çok önemli. Varsa öğrenci davranışlarındaki değişikliklerin nedenini öğretmenlerden öğrenmeli, onların yönelendirmeleriyle çocuklarına yaklaşımlarını belirlemeliler. Yani veliler, özellikle son dönemeçte öğretmenle irtibatlarını sağlam tutmalılar.

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5- DENEME SINAVLARINA TEŞVİK EDİN

Son haftalarda öğrencilerin sınıf ortamında yapacakları denemeler son derece önemli ve değerlendirme açısından çok kıymetli. Sınıfta oturarak ve belirli bir stresle çözülen denemelerin, sınav performansına katkı açısından etkisi büyüktür. Bu denemelerde öğrenci son hatalarını da görür. Ancak biz bu dönemde şunu gözlemliyoruz: Özellikle son haftalarda öğrenciler bir takım bahaneler de sunarak deneme sınavlarına girmek istemiyor. Velilerin öğrencileri deneme sınavlarına katılması noktasında teşvik etmesi gerekir. Ancak deneme sonuçları üzerinden olumsuz yorum yapılmamalı ki adayların stresleri artmasın.

SONUÇLAR 28 HAZİRAN’DA

LGS’de birinci oturum 2 Haziran Pazar günü saat 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, 28 Haziran’da ilan edilecek.