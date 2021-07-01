LGS 2021 sonuçları açıklandı... Şampiyon sayısı %50 azaldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçlarını “www.meb.gov.tr” adresinden açıkladı. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Bu sayı 2020’de yapılan LGS’de 181’di. Bu da şampiyon sayısının yaklaşık yüzde 50 azaldığını gösterdi.

KATILIM YÜZDE 83

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile “Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu”nu yayımladı. Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran’da başarıyla uygulandı. 1 milyon 243 bin 830 adayın başvurduğu sınava, 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi. Katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

SORU İPTALİ YOK

Sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30’da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil testleri uygulandı. İkinci oturum 11.30’da başladı, öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

EN BAŞARILI TÜRKÇE

Sınavın sonuçları, öğrencilerin en çok Türkçe dersinde başarılı olduğunu ortaya koydu. Soru sayısı 20 olan alt testler arasında adaylar en yüksek başarıyı Türkçe alt testinde, en düşük başarıyı matematik alt testinde gösterdi.

EN DÜŞÜK MATEMATİK

Sınavda doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu 20 soruluk alt test Türkçe (9.41), en düşük olduğu alt test ise Matematik (4.20) oldu. Doğru cevap sayı ortalaması 10 soruluk alt testlerde Fen Bilimleri’nde 8.04, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde 5.23, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde 6.35, Yabancı Dil testinde ise 4.93 olarak gerçekleşti. Eğitim uzmanı Salim Ünsal, matematik testinde doğru cevap ortalamasının yarı yarıya düşmüş olmasının öğrencilerin sınavdan sonraki ‘matematik soruları çok zordu’ algısını desteklediğini söyledi. Ünsal, şampiyon sayısındaki azalmaya da dikkat çekti: “Geçen yıl 181 öğrenci şampiyon olmuştu. Bu yıl ise 97 öğrenci tüm soruları doğru cevapladı. Bu da yarı yarıya bir düşüşü gösteriyor.”

ŞİMDİ TERCİH ZAMANI

LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri “www.meb.gov.tr” adresinden açıklandı. Salim Ünsal, “Öğrencilerin yüzde 5.61’i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Bu da 50 bin öğrenci anlamına geliyor. Yüzdelik dilimlerde ön sıralarda puanlar düşmüş” değerlendirmesinde bulundu ve tercih yapacaklara şu tavsiyeleri verdi: “Öğrencilerin ve velilerin yüzdelik dilimleri iyi okumaları gerekir. Geçen yıl 1’lik dilime giren öğrenci, bu yılın yüzde 1.42’lik dilimiyle eşit seviyede. Ancak kontenjanların yüzde 17 düşürülmesi öğrencilere tam olarak her yüzde 5’lik diliminde yüzde 1’lik avantaj sağlıyor. Geçen yıl yüzde 5’lik dilimle öğrenci kabul eden bir okul, bu yıl yüzde 6’lık dilime gerileyebilir. Yüzdelik dilimleri incelerken bu avantaj gözününde bulundurulmalı.”

İŞTE LGS BİRİNCİLERİ

EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALDIM

LGS birincilerinden Sare Yıldız sevincini ailesiyle paylaştı.



Sare Yıldız (Elazığ Yönetim Okulları): Tam burslu okuyorum. Babam polis memuru, annem ev kadını. Başarılı olabilmek için düzenli ve planlı şekilde çalıştım. Emeğimin karşılığını aldığım için çok mutluyum. İstikrarlı bir şekilde hiç yorulmadan, başınıza her ne gelirse gelsin durmadan çalışmak gerekiyor. Özellikle matematiğe ağırlık vermek lazım, ben hep öyle yapıyordum. Onun dışında inanmak da önemli ama böyle büyük bir hedefe inanmak da kolay değil.

PANDEMİYİ AVANTAJA ÇEVİRDİM





Muazzez Göksu Özer (Bilfen Okulları İskenderun Ortaokulu): Pandeminin dezavantajlarını avantaja çevirdim, evde geçirdiğim zamanı ders çalışmak için kullandım. En çok yaptığım şey kitap okumak oldu ve faydasını sınavda gördüm, analitik düşünme yeteneği kazandım bu sayede. Sosyal medyadan uzak durmayı tercih ettim. Hedefim Robert Kolej, sonra da Türkiye’de tıp okuyup, uzmanlığımı yurt dışında yapmak.

DOKTOR OLACAĞIM





Bengisu Yener (Bahçeşehir Koleji Beylikdüzü Kampüsü): Gururlu ve güçlü hissediyorum ama biraz da kaygılıyım. Bu başarıyı elde etmişken doğru okulu da seçmek gerekiyor. İstanbul Erkek Lisesi’ni istiyorum ama Robert Kolej de olabilir. Belli bir temel oluşturup düzenli çalışarak, üstüne koyarak ilerledim. İçim rahat olduğu anda çalışmayı bıraktım. Belli bir soru takıntım hiç olmadı ama içim rahat edene kadar soru çözmeye devam ettim, saat kaç olursa olsun. Doktor olmak istiyorum...

SURİYELİ BİRİNCİ





Diyar Safo (Siirt Selahaddin Eyyübi İmam Hatip Ortaokulu): Suriyeliyim. 6 yıl önce Türkiye’ye ailemle geldik. Matematik çözüyordum. Son zamanlarda ise iki deneme çözüyordum. Ramazan ayında sahura kadar çalışıyordum. Okulda öğretmenlerimiz her zaman beni motive etmeye çalışıyordu. Öğretmenlerim kitap konusunda yardımcı oluyordu. 500 tam puan bekliyordum ve onun için çalışıyordum. Sınav sonucunu görünce çok mutlu olduk. Türkiye’nin bana çok desteği oldu. Hedefim mühendis olmak.

UZAKTAN EĞİTİM ZORLADI





Gülfem Ekiz (Bilfen Okulları Çamlıca Ortaokulu): Uzaktan eğitimde sınava hazırlanmak zordu ama ben yüz yüze eğitim olduğu dönemlerde de evde kalmayı tercih ettim. Yolda harcayacağım zamanı dinlenerek, değerlendirdim. Çalışmam gerektiği kadar çalıştım. Yasaklar el verdikçe arkadaşlarımla görüştüm, kitap okudum, dizi izledim. Başarımın sırrı düzen. İlk tercihim Robert Kolej olacak, bekleyip göreceğiz.

SIRRIM MUTLU OLMAK





Furkan Necip Dedeli (Güngören 75. Yıl Ortaokulu): Başarımın sırrı her zaman mutlu olmak. Mutlu bir yıl geçirdim. Bizden istenen de galiba bu, stres yapmamak. Her zaman rahat olmak ve görevi de yerine getirmek gerekiyor. Hedefim Çapa Fen Lisesiydi. Şimdi tam puan aldım ama hala aynı okula gitmek istiyorum. O benim hayalim ve hayalimden vazgeçmek istemiyorum. Tüm sene bunun için çalıştım. Daha çok yatırım ve robotlarla ilgilenmek istiyorum.

SÜRPRİZ OLDU





Yusuf Küpeli (Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Kampüsü): Denemelerde hiçbir sınavda full çekmemiştim. Böyle bir sonuç beklemiyordum aslında. Benim için sürpriz oldu diyebilirim. Son iki senede daha çok ağırlık vermiştim derslerime. Planlı çalıştım. Çözemediğim soruların üzerine gittim. Babam matematik öğretmeni olduğu için ben çok zorlanmadım sayısal testlerde. İstanbul Erkek Lisesi’ne girmek istiyorum. İleride bilgisayar veya yazılım mühendisi olmak istiyorum.