Laubali nedir, ne anlama gelir? Laubali ne demek? TDK sözlük anlamı..

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Laubali, kelimesi Türkçe bir kelime değildir. Arapça olan laubali kelimesinin bu dilde okunması "lāʾubālī" olarak okunmaktadır. TDK'de bu kelimenin hem açıklaması hem de örnekleri bulunmaktadır. TDK bu kelimeyi 4 şekilde açıklamıştır.

Laubali Nedir, Ne Anlama Gelir?

Laubali genel olarak aşırı samimi olan kişilere söylenen bir sıfattır. Bazen konuşmalarında ciddiyet olmayan, senli benli konuşan kişiler için de laubali ifadesi kullanılır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde bu ifadenin açıklaması mevcut olup, dört ayrı anlamda açıklaması yapılmaktadır.

- Bu laubali tavırları onu istenmeyen adam haline getirdi.

- Laubalice göndermiş olduğu mesajı unutmuş herhalde.

- Benimle böyle laubali bir şekilde konuşman hiç hoş bir davranış değil.

Laubali Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı

- İlk anlamı sıfat olarak kullanılan saygısız ve çekinmesi olmayan anlamında kullanılmaktadır.

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- Yine bir sıfat olarak kullanılan senli benli ve teklifsiz anlamına gelir.

- Başka bir sıfat olan ciddiyetsiz, davranışları ölçü ve olgun olmayan.

- Zarf olarak kullanılan aşırı samimi bir şekilde davranan teklifsizce.