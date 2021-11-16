Laubali nedir, ne anlama gelir? Laubali ne demek? TDK sözlük anlamı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avrupanın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı Bugün kapıya dayandılar...Avrupa'nın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı! Bugün kapıya dayandılar...#Belarus
Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı Teklif ve F.Bahçe...Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı! Teklif ve F.Bahçe...#Emre Belözoğlu
Bitcoinin en büyük sırrı çözülüyor Satoshi Nakamotonun kim olduğu ortaya çıkıyorBitcoin'in en büyük sırrı çözülüyor! Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ortaya çıkıyor#Bitcoin
Haiti Devlet Başkanına suikastten aranıyordu İstanbulda yakalandıHaiti Devlet Başkanı'na suikastten aranıyordu! İstanbul'da yakalandı#Jovenel Moise
Karaismailoğlu CNN Türkte açıkladı Kanal İstanbulda yüzde 30 detayıKaraismailoğlu CNN Türk'te açıkladı! Kanal İstanbul'da yüzde 30 detayı#Adil Karaismailoğlu
Cinayeti kim işledi Cesedin başındakiler birbirini suçladı... Dikkat çeken ilişki detayıCinayeti kim işledi? Cesedin başındakiler birbirini suçladı... Dikkat çeken ilişki detayı#Hakan Özbeğen
İtalyaya büyük şok Tehlike kapıda, üst üste 2. kez...İtalya'ya büyük şok! Tehlike kapıda, üst üste 2. kez...#İtalya
Bakan Koca böyle duyurdu İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruzBakan Koca böyle duyurdu! "İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruz"#Koronavirüs
Dünya Kupası Elemelerinde tarihi skor: 10-0Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor: 10-0!#İngiltere
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı Flaş gelişmeGörüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Flaş gelişme#Yalova
Başak Cengizin hunharca katledilmesi... Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyızBaşak Cengiz'in hunharca katledilmesi... "Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyız"#AK PARTİ
İşte o canavarın evi Fotoğraflara DHA ulaştı...İşte o canavarın evi! Fotoğraflara DHA ulaştı...#Samuray Kılıcı
Tarihi keşif 40 milyon yıl öncesine ait...Tarihi keşif! 40 milyon yıl öncesine ait...#Fosil
Devlet Bahçeli’den talimat Herkes Müslüme için seferber olduDevlet Bahçeli’den talimat! Herkes Müslüme için seferber oldu#Müslüme Yağal
Süper Ligde inanılmaz Vedat Muriqi çalımı F.Bahçe beklenirken...Süper Lig'de inanılmaz Vedat Muriqi çalımı! F.Bahçe beklenirken...#Vedat Muriqi
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Laubali nedir, ne anlama gelir? Laubali ne demek? TDK sözlük anlamı..

#Laubali#TDK#Sözlük
Laubali nedir, ne anlama gelir Laubali ne demek TDK sözlük anlamı..

Türk dilinde bazı kelimelerin kullanımı diğer kelimelere göre daha fazla olmaktadır. Konuşma dili olarak adlandırılan bu dilde bazı kelimeler kendisine fazlaca yer bulmaktadır. Peki, bu kelimeler arasında olduğu değerlendirilen laubali ne anlama gelmektedir? Türk Dil Kurumu laubali kelimesinin nasıl açıklamaktadır? Laubali kelimesinin cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte, laubali kelimesinin anlamı ve detayları ile cümle içerisinde kullanım örnekleri.

Haberin Devamı

Laubali, kelimesi Türkçe bir kelime değildir. Arapça olan laubali kelimesinin bu dilde okunması "lāʾubālī" olarak okunmaktadır. TDK'de bu kelimenin hem açıklaması hem de örnekleri bulunmaktadır. TDK bu kelimeyi 4 şekilde açıklamıştır.

 Laubali Nedir, Ne Anlama Gelir?

 Laubali genel olarak aşırı samimi olan kişilere söylenen bir sıfattır. Bazen konuşmalarında ciddiyet olmayan, senli benli konuşan kişiler için de laubali ifadesi kullanılır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde bu ifadenin açıklaması mevcut olup, dört ayrı anlamda açıklaması yapılmaktadır.

 - Bu laubali tavırları onu istenmeyen adam haline getirdi.

 - Laubalice göndermiş olduğu mesajı unutmuş herhalde.

 - Benimle böyle laubali bir şekilde konuşman hiç hoş bir davranış değil.

 Laubali Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı

 - İlk anlamı sıfat olarak kullanılan saygısız ve çekinmesi olmayan anlamında kullanılmaktadır.

Haberin Devamı

 - Yine bir sıfat olarak kullanılan senli benli ve teklifsiz anlamına gelir.

 - Başka bir sıfat olan ciddiyetsiz, davranışları ölçü ve olgun olmayan.

 - Zarf olarak kullanılan aşırı samimi bir şekilde davranan teklifsizce. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Laubali#TDK#Sözlük

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz