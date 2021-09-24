Laubali nasıl yazılır? TDK'ya göre Laubali kelimesinin doğru yazımı

Laubali kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Gayrı ciddi 2- Muzip 3- Hayta 4- Muzır 5- Ciddiyetsiz
Laubali Nasıl Yazılır?
Olumsuzluk eki olan ''la'' ve ''ubali'' kelimelerinin birleşmesiyle oluşan laubali sözcüğünün doğru yazılışı şu şekildedir:
LAUBALİ
TDK'ya Göre Laubali Kelimesinin Doğru Yazımı
Laubali kelimesi günümüzde hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. Kelimenin gerçek anlamı hiçbir şeyi umursamayan kimsedir. Laubali sözcüğü mecazi olarak ise ciddiyetsiz manasına gelir. TDK'ya göre Laubali sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:
LAUBALİ - Doğru
LABALİ - Yanlış
Örnek Cümle:
'' Daha ilk buluşmada laubali davranışlar sergilediği için kendisiyle bir daha görüşmedim.''