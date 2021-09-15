KYK yurtları öğrencileri bekliyor

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte öğrencilerin barınacağı Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlar, son hazırlıklarını tamamladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edilerek temizlenen yurtlara, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan levhalar ve görseller konuldu. Belli noktalara dezenfektan yerleştirilen yurtlarda, öğrencilere maske temini konusunda da destek olunacak.

6 KATEGORİYE AYRILIYOR

Öte yandan 2020-2021 ve 2021-2022 akademik takviminde, üniversite öğrencileri, 6-12 Eylül tarihleri arasında yurt başvurularını gerçekleştirdi. Yurtlar fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor. Yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. 1.5 yıl önce en düşük yurt ücreti 230 lirayken, zamla birlikte 275 TL oldu. En yüksek fiyat da 500 liradan 600 liraya çıktı. Yurda yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise, yüzde 20- 28.5 arasında zamlanarak en düşük 376, en yüksek 820 lira oldu.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yurt başvuru işlemleri, 12 Eylül saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapıldı. KYK yurt başvuru sonucu ile öğrencilerin devlet yurdu imkânından hak kazanıp kazanmadığı belli olacak.

Sonuçların açıklanacağı tarih ise henüz belli değil. Ancak açıklandığında başvuran adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yurda yerleşmeye hak kazanıp kazanmadığını görüntüleyebilecekler. Yurtta barınma hakkı kazanan öğrenciler, yerleştikleri yurdu aynı sonuç ekranında görecek.

YEMEKHANEDE PAKETLİ KURU GIDA

KYK yurdunda kalan öğrencilere kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere iki öğün yemek hakkı veriliyor. Bu yıl yemekhanedeki ürünlerden kuru gıdalar paketlenmiş olarak öğrencilere sunulacak. Yurt yemekhanesinde bu imkandan faydalanabilen öğrenciler, kendilerine tanınan bakiyeyi kullanıyor. Bu bakiye yüz yüze eğitimin devam ettiği son dönemde kahvaltı için 5, akşam yemeği için 11 liraydı. Bu sene ise kahvaltı 6, akşam yemeği 13 lira oldu. Öğrenciler, bakiyelerini aşmaları halinde ücret farkını ayrıca ödüyor.