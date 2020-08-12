KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 KYK yurt ve burs başvuru işlemleri

KYK yurt ve burs başvurusu için geri sayım başladı. Devlet desteği ile eğitimlerini sürdürmek isteyen binlerce öğrenci, KYK yurt ve burs başvurusu için detayları araştırıyor. Maddi durum, ailede kaç bireyin bulunduğu, mal varlığı gibi pek çok unsura bakılarak tahsis edilen KYK burs imkanı, müdürlüğün değerlendirmesini tamamlamasının ardından öğrenilebilecek. Peki, KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILABİLECEK?

YURT BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEK ÖĞRENCİLER

KYK yurtlarına başvuru sürecinde bazı kriterler ise önem arz edecek. Aşağıdaki kapsamda yer alan öğrencilerin yurt başvuruları değerlendirilmeyecek.

1.Örgün Eğitime kaydı olmayan öğrenciler,

2.Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almış öğrenciler,

3.Sabıka kaydı bulunan öğrenciler

-Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenciler (Cezası tecil edilenler hariç)

- Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunan öğrenciler,

4.Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler,

5.Ailesinin ikametgâhı okulun bulunduğu belediye sınırları içerisinde bulunan öğrenciler,

- %40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, Devlet koruması altındaki öğrenciler hariç.