KYK burs başvuruları başladı

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5 Kasım’da başlayan başvurular 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ön lisans, lisans, 2 yıllık okullardan mezun olup, 3 yıllık okulların 3’üncü sınıfına dikey geçiş sınavıyla ara vermeden kayıt yapan öğrenciler kredi ya da burs başvurusuna bulunabilir. Ayrıca ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilir. Daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan, öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan, yabancı uyruklu, polis akademisi ile askeri okul, normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören, yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören, açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrenciler ise burs yada öğrenim kredisinden yararlanamazlar.