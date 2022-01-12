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Kuru baklagiller nelerdir, hangileridir ve nasıl saklanır? Kurubaklagillerin faydaları, besin ve kalori değerleri

#Kuru Baglagil#Vitamin#Protein
Kuru baklagiller nelerdir, hangileridir ve nasıl saklanır Kurubaklagillerin faydaları, besin ve kalori değerleri

Kuru baklagiller, insan sağlığı açısından büyük önem taşımakta olan besin kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı pek çok insan bu son derece kıymetli besin kaynakları hakkında daha fazla bilgi edinmeye ihtiyaç duyabiliyor. Sizin için kuru baklagiller nelerdir, hangileridir ve nasıl saklanır? Kurubaklagillerin faydaları, besin ve kalori değerlerini detaylarıyla derledik.

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Kuru baklagiller kendi içinde pek çok çeşitliliğe sahip durumda olan besin kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de türlerine göre barındırmakta oldukları mineral ve vitaminler bakımından vazgeçilmez besinler olma niteliğine sahip durumdadırlar.

 Kuru Baklagiller Nelerdir?

 Sağlık açısından önemi tartışılmaz bir besin kaynağı olan baklagiller aşağıda liste halinde verilmektedir:

 - Barbunya

 - Bakla

 - Bezelye

 - Börülce

 - Nohut

 - Fasulye

 - Soya fasulyesi

 - Yeşil Mercimek

 - Kırmızı Mercimek

 - Sarı Mercimek

 - Mısır

 Kuru Baklagiller Hangileridir ve Nasıl Saklanır?

 Her gıda ürününde olduğu gibi kuru baklagillerde de saklama koşulları bir hayli büyük öneme sahiptir. Bu sayede ziyan edilmeden ve uzun süreli olarak onları muhafaza etmek ve ihtiyaç olduğu anda istenilen şekilde kullanmak mümkün olmaktadır.

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 Nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek, sarı mercimek, kırmızı mercimek gibi kuru baklagiller

 uygun ölçülerde ve kapağı sağlam bir şekilde kapatılan bir baklagil kavanozunda güvenli ve uzun bir süre muhafaza edilebilir. Bu besinler için ayrıca baklagil çuvalı yahut pamuklu bezden yapılmış olan keseler de son derece uygun olacaktır.

 Uzun süre boyunca bekleyen kuru baklagilleri zaman zaman geniş yapıya sahip bir tepsiye boşaltarak havalandırdıktan sonra tekrar kaldırmak, daha uzun ömürlü olmalarına önemli katkı sunan bir metottur.

 Ayrıca kuru fasulye, nohut, barbunya, börülce, bezelye gibi kuru baklagilleri, haşladıktan sonra buzdolabı poşetlerine yemeklik olarak bölerek ve bu şekilde derin dondurucuya yerleştirerek uzun süreler boyunca saklamak mümkün olabilir.

 Kuru Baklagillerin Faydaları

 Kuru baklagillerin türü ne olursa olsun insan sağlığına önemli faydalar sunan besin kaynaklarını oluştururlar. Bu kapsamda kuru baklagillerin insan sağlığına faydalarını şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

 - Kalp sağlığının korunmasına önemli katkı sağlar,

 - Bağışıklık sistemini hastalıklara karşı güçlendirir,

 - Hafızayı kuvvetlendirir,

 - Kan şekerinin dengelenmesini sağlar,

 - Uzun süre tok tutar,

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 - Kabızlık şikayetlerini azaltıcı etkiye sahiptir,

 - Rektum kanseri riskini düşürücü bir rol üstlenir,

 - Son derece iyi bir demir deposudur.

 Kuru Baklagillerin Besin ve Kalori Değerleri

 Kuru Baklagillerin Besin ve Kalori Değeri: Son derece kıymetli bir besin kaynağı olan kuru baklagillerin 100 gramında 266 kcal kalori bulunmakta olup ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 110 gramlık miktarında 293 kalori bulunmaktadır. Buna göre:

 Besin Değeri 100 gramda % Günlük Değer

 Karbonhidrat 43.3 g % 14.4

 Kalori 266 kcal % 13.3

 Yağ 1.7 g % 2.6

 Protein 20.0 g % 40.0

 Demir 5.0 mg % 27.9

 Potasyum 940.0 mg % 26.9

 Lif 16.6 g % 66.4

 A Vitamini 13.0 IU % 0.3

 Kalsiyum 50.0 mg % 5.0

 Kolesterol 0.0 mg % 0.0

 C Vitamini 1.6 mg % 2.7

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 Yüzdelik olan günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alınarak hesaplanmıştır. Yukarıda belirtilmiş durumda olan değerler bireyin günlük kalori gereksinimine göre daha fazla ya da daha az olabilir. Kuru baklagiller; B grubu vitaminleri, protein, potasyum, çinko, magnezyum, demir ve lif yönünden iyi bir kaynak oluşturmaktadır.

 Kuru baklagiller sahip oldukları lif içeriğinden dolayı doyurucu bir etkiye sahip olup kilo kontrolünü sağlama noktasında yardımcıdır. Ekmek ve et hakkı yerine öğünlerde kuru baklagiller rahatlıkla tüketilebilir.

 Kuru Baklagiller Besinlerinin Ortalamasından;

 - %95 daha fazla karbonhidrat

 - %27 daha az kalori

 - %89 daha az yağ

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 - 6 daha fazla protein değeri bulunur.

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