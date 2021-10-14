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Küpür ne demek, ne anlama geliyor? Küpür kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Kupür#TDK
Küpür ne demek, ne anlama geliyor Küpür kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde araştırılan kelimelerden birisi de kupür kelimesidir. Kupür özellikle moda sektöründe çok sık kullanılan bir kelime olup anlamı merak uyandırmaktadır. Sizlerde kupür kelimesinin anlamını öğrenerek cümle içerisinde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Peki kupür ne demek, ne anlama geliyor? Kupür kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamını sizlere detaylıca derledik.

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Dilimizde anlamı bilinmeyen veya ilk kez duyulan kelimeler sıklıkla araştırılmaktadır. Kupür bu kelimelersen birisidir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kupür kelimesinin anlamı açıklanmaktadır.

Kupür Ne Demek?

Kupür kelimesi özellikle moda sektöründe kullanılmaktadır. Giysilerde kesim olarak adlandırılan kupür kelimesi günlük hayatta da bu anlamda kullanılmaktadır.

Kupür Ne Anlama Geliyor?

Kupür kelimesi Türkçede tek başına veya cümle içerisinde kullanılmaktadır. Kupür giyim sektöründe kesik manasına gelmektedir. Kupür kelimesi ile ilgili örnek cümle şu şekilde verebiliriz:

- Kupürlerini buraya yapıştırmak daha kolay.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Kupür kelimesi köken itibari ile Fransızca dilinden dilimize geçmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre kupür kelimesinin anlamı ise şu şekilde açıklanmaktadır:

 - Giyside kesim

 - Kesik

 

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