Küpür ne demek, ne anlama geliyor? Küpür kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Dilimizde anlamı bilinmeyen veya ilk kez duyulan kelimeler sıklıkla araştırılmaktadır. Kupür bu kelimelersen birisidir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kupür kelimesinin anlamı açıklanmaktadır.
Kupür Ne Demek?
Kupür kelimesi özellikle moda sektöründe kullanılmaktadır. Giysilerde kesim olarak adlandırılan kupür kelimesi günlük hayatta da bu anlamda kullanılmaktadır.
Kupür Ne Anlama Geliyor?
Kupür kelimesi Türkçede tek başına veya cümle içerisinde kullanılmaktadır. Kupür giyim sektöründe kesik manasına gelmektedir. Kupür kelimesi ile ilgili örnek cümle şu şekilde verebiliriz:
- Kupürlerini buraya yapıştırmak daha kolay.
TDK'ya Göre Sözlük Anlamı
Kupür kelimesi köken itibari ile Fransızca dilinden dilimize geçmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre kupür kelimesinin anlamı ise şu şekilde açıklanmaktadır:
- Giyside kesim
- Kesik
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