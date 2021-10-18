Küba hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Küba hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Haberin Devamı

Küba'nın en kalabalık şehirleri ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Havana 2- Holguin

3- Santa Clara 4- Santiago de Cuba 5- Baracoa

Küba Hangi Kıtada Yer Alır?

Küba, Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır.

Küba Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Küba, Kuzey yarım kürede ve Karayipler’dedir. Ülkenin kuzeyinde Meksika Körfezi güneyinde ise Karayip Denizi yer alır. Bir ada ülkesi olan Küba'nın hiçbir ülke ile kara sınırı bulunmamaktadır.

Küba Hangi Dine Mensup?

Anayasası laik olan Küba halkının yaklaşık %50'si Hristiyanlık, 'i Santiera dinine mensuptur.

Küba Hangi Dili Konuşuyor?

Küba, uzun yıllar boyunca İspanya'nın sömürgesi olduğu için ülkenin resmi dili İspanyolcadır.

Küba Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Küba'da diğer Kuzey Amerika ülkelerinde olduğu gibi Latin alfabesi kullanılmaktadır.

Küba Hangi Takvimi Kullanıyor?

Haberin Devamı

Küba Cumhuriyetinde Miladi takvim kullanılıyor.

Küba Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Ülkenin resmi para birimi Küba Pezosudur. Küba Pezosunun döviz kodu ise CUP şeklinde yazılır.