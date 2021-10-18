Küba hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Küba hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata Ali Şansalan...Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata! Ali Şansalan...#Trabzonspor
Covid-19da son durum belli oldu Vaka sayısında umutlandıran düşüşCovid-19'da son durum belli oldu! Vaka sayısında umutlandıran düşüş#Koronavirüs
Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran hata Futbolcular çılgına döndü...Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran hata! Futbolcular çılgına döndü...#Galatasaray
Trabzonspor zirveyi Fenerbahçeden 3 golle aldıTrabzonspor zirveyi Fenerbahçe'den 3 golle aldı#Trabzonspor
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi diliErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dili#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ali Koçtan zehir zemberek açıklama Resmen bizi katlettilerAli Koç'tan zehir zemberek açıklama! "Resmen bizi katlettiler"#Fenerbahçe
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Hindistanda sel felaketi 18 kişi öldü... Onlarca kayıp varHindistan'da sel felaketi! 18 kişi öldü... Onlarca kayıp var#Hindistan
Fenerbahçe cephesinde Trabzonspor maçı sonrası Ali Şansalana tepki varFenerbahçe cephesinde Trabzonspor maçı sonrası Ali Şansalan'a tepki var#Fenerbahçe
Bakan Soylu: Bürokratı, memuru, polisi tehdit ederek...Bakan Soylu: Bürokratı, memuru, polisi tehdit ederek...#Süleyman Soylu
STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018 sahte çıktı Mahkeme kararı iftiraları ortaya koydu"STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018" sahte çıktı! "Mahkeme kararı iftiraları ortaya koydu"#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Galatasaraya tek gol yetti Bu sezon bir ilk...Galatasaray'a tek gol yetti! Bu sezon bir ilk...#Konyaspor
Merak edilen harita paylaşıldı İşte vaka sayısı artan 10 ilMerak edilen harita paylaşıldı! İşte vaka sayısı artan 10 il#Koronavirüs
Savaşa hazır olun emri... Dünya nefesini tuttu'Savaşa hazır olun' emri... Dünya nefesini tuttu!#Çin
Düzenlemeyi duyurdu... Bakan Varanktan uzaktan çalışma açıklamasıDüzenlemeyi duyurdu... Bakan Varank'tan uzaktan çalışma açıklaması#Ar-Ge Tasarım Merkezleri
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Küba hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Küba hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Küba#Ülke#Kıta
Küba hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Küba hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Yaklaşık 4 asır boyunca İspanya'nın sömürgesi olan Küba, 10 Ekim 1868 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Yüzölçümü 109.884 kilometrekare olan ülke yaklaşık 3750 adadan oluşur. En çok turist çeken adalar, Cayo Santa Mania, Cayo Coco ve Ernst Thalmann'dır. Küba'nın başkenti Havana, milli marşı ise Bayamesa'dır. Küba hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Küba'nın en kalabalık şehirleri ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Havana 2- Holguin

 3- Santa Clara 4- Santiago de Cuba 5- Baracoa

 Küba Hangi Kıtada Yer Alır?

 Küba, Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır.

 Küba Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Küba, Kuzey yarım kürede ve Karayipler’dedir. Ülkenin kuzeyinde Meksika Körfezi güneyinde ise Karayip Denizi yer alır. Bir ada ülkesi olan Küba'nın hiçbir ülke ile kara sınırı bulunmamaktadır.

 Küba Hangi Dine Mensup?

 Anayasası laik olan Küba halkının yaklaşık %50'si Hristiyanlık, 'i Santiera dinine mensuptur.

 Küba Hangi Dili Konuşuyor?

 Küba, uzun yıllar boyunca İspanya'nın sömürgesi olduğu için ülkenin resmi dili İspanyolcadır.

 Küba Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

 Küba'da diğer Kuzey Amerika ülkelerinde olduğu gibi Latin alfabesi kullanılmaktadır.

 Küba Hangi Takvimi Kullanıyor?

Haberin Devamı

 Küba Cumhuriyetinde Miladi takvim kullanılıyor.

 Küba Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Ülkenin resmi para birimi Küba Pezosudur. Küba Pezosunun döviz kodu ise CUP şeklinde yazılır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Küba#Ülke#Kıta

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA