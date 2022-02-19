Kuantum teorisi nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? Kuantum mekaniği hakkında bilgiler

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Kuantum teorisi atom ve atom altı parçacıkları inceleyen fizik bilim dalı olarak bilinmektedir. Kuantum fiziği veya kuantum teorisi olarak ifade edilen bilim dalı fizik kurallarının en son modernize edilmiş halidir. Kuantum fiziği evrenin oluşumu ve süreci ile ilgilenmektedir. Bilim alanında nörolojik alanda kuantum teorisi dalga ışık tedavisi olarak kullanılmaktadır. Tıpta kullanılan radyoloji ışık ve dalga sistemi temeline dayanmaktadır.

Kuantum Teorisi Nedir?

Kuantum teorisi fizik kurallarının gelişmiş ve yeni eklenen bilgiler ile dünyanın oluşumunun temel taşlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Atom parçalarının nasıl oluştuğunu, atom parçalarının altındaki nesnelerin fizik kuralları içerisinde incelenmesini sağlamaktadır. Dünya'nın oluşumu sırasında büyük patlama olarak adlandırılan Big Bang oluşumu sırasında etrafa yayılan atom moleküler parçacıklardan çıkan dalga ve hızlarını incelemektedir. Teknolojik tüm cihazlar, uçak yapımı esnasında kullanılan kuramsal hesaplamalar kuantum fizik kurallarına göre sağlanmaktadır.

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Kuantum fiziği veya kuantum mekaniği bilim dalının incelediği temel birimler nicel olan birimlerdir.

Dalgalar, atomlar, ışık nicellerini incelemektedir. Örnek vermek gerekirse ışık niceli ele alındığında ışığın dağılımı ne şekildedir. dalga şeklinde mi yayılmakta ya da daha hızlı ve şiddetli mesela mermi hızında mı yayılıyor? Fizik kurallarının evren içi yerçekimleri bazı dengelerde devre dışı kalmaktadır. Bu bağlamda hızların ne şekilde olduğu ve bu dalgaların insanlık için nasıl fayda sağlayacağını incelemektedir.

Kuantum Teorisi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Kuantum teorisi insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip fizik kurallarını içermektedir. Evrenin oluşması ve atomların oluşumlarında detaylarını incelemek üzere fizik bilim dalı yanı sıra kuantum teorisi ortaya çıkmıştır. Kronolojik sıraya göre Kuantum teorisine katkıdan bulunan bilim adamları 1897yılında Pieter Zeeman, ışık dalgasının bir atomun içerisindeki hareketini keşfetmesi ile buldu. J.J. Thomson da, atom içerisindeki elektronu keşfetti. 1900 yılında Max Planck, kara cisim aydınlanması sonucunda enerji yayımını keşfetti. Tüm bu keşifler sonrası kuantum kuramı doğmuştur.

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Kuantum Mekaniği Hakkında Bilgiler

Kuantum mekaniği, diğer bir ifade ile dalga mekaniği olarak tanımlanmaktadır. Moleküllerle birlikte atomların ve tüm bunları meydana getiren elektron, proton, nötron, kuark, gluon gibi moleküler parçacıkların detaylarını incelemektedir. Kuantum mekaniği günlük hayatta özellikle teknolojik alanlarda kullanılan cihazlar bu kuramla üretilmektedir.

Örnek vermek gerekirse, oldukça gelişmiş mikroskop cihazları, hassas saatlerde, Bilgisayar kasalarında, kodların oluşturulmasında kullanılmaktadır. Kuantum mekaniği tam olarak halen çözülebilmiş değildir. Evrenin oluşması ile ilgili hala aydınlanmamış bir takım sorular bulunmaktadır. Uzay, evren ve boşluk, dalga ve ışık hızları bunlardan sadece bazılarıdır. Kuantum Mekaniği bu anlamda sorulara sürekli yanıt aramakta olan bir bilim dalıdır. Niceli arar.

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Kuantum teorisi ilkeler ile işlev görmektedir.

Örnek vermek gerekirse en önemli ilkesi Karşılılık ilkesi ve belirsizlik ilkesidir. Belirsizlik ilkesi Doğada, doğuştan gelen bir belirsizlik vardır. Bu belirsizliği nicel durumda araştırır. Buradaki belirsizlik elektronun belirsiz bir yerde olmasıdır. İki dalga tepesi ya da arasındaki mesafeye dalga boyu olarak tanımlanmaktadır. Dalga boyutları ve dalga sesleri bununla birlikte dalga frekansı atomun parçalanmasında rol almaktadır. Atom kelime anlamı bölünemez olmasına rağmen aslında evrende atomun parçalandığı ispatlanmış fakat bu durumun nasıl gerçekleştiği konusu hala bir takım belirsizlikleri söz konusu olmuştur.