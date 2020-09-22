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Haber Giriş: 22.09.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

KPSS ÖABT soruları ve cevapları 2020 erişime açıldı! İşte KPSS ÖABT soruları cevapları

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KPSS ÖABT soruları ve cevapları 2020 erişime açıldı! İşte KPSS ÖABT soruları cevapları
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KPSS soruları ve cevapları ile ilgili açıklama yapıldı. 20 Eylül'de düzenlenen KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayımlandı.  Adaylar sorulara ve cevapları 21 Eylül 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler. İşte KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı

KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS ÖABT sorularının ve cevaplarının https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişime açık olacağı duyuruldu. Sınav sonuçları ise ekim ayında açıklanacak.

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS ÖABT sorularının ve cevaplarının yayımlandığı duyuruldu. İşte o açıklama:
20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Eylül 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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