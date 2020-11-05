KPSS Branş sıralaması açıklandı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-KPSS Lisans sınavı branş sıralamalarını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Aygün’ün açıklaması şu şekilde:
"2020-KPSS Lisans sınavına katılan adaylarımızın branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."
Değerli KPSS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 5, 2020
2020-KPSS Lisans sınavına katılan adaylarımızın branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır.
Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. #2020KPSS
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.
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