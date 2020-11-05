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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 05.11.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

KPSS Branş sıralaması açıklandı

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KPSS Branş sıralaması açıklandı
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-KPSS Lisans sınavı branş sıralamalarını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Aygün’ün açıklaması şu şekilde:
"2020-KPSS Lisans sınavına katılan adaylarımızın branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

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