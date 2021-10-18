Köy okullarına bilgisayar için "Gönül Köprüsü” kurdular

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Arnavutköy'deki Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencileri, hem teorik eğitimlerini pratiğe dökmek hem de hiç bilgisayarı olmayan köy okullarını teknolojiyle buluşturmak için el ele verdiler. Öğrenciler, projeyi 4 yıl önce hayata geçirdi. Okul Müdürü Halis Marangoz, projenin, okulun imkanları doğrultusunda nasıl bir artı değer oluşturabileceklerine dair yaptıkları beyin fırtınası sonucu ortaya çıktığını söyledi.

"Atıl bilgisayarları tamir ederek ihtiyacı olan okullara verelim, böylece bilişim bölümünde okuyan öğrencilerimize uygulama alanı yaratalım." diyerek yola çıktıklarını belirten Marangoz, proje kapsamında İstanbul genelinde kumu kurumlarındaki bozuk bilgisayarların yanı sıra elektronik malzemelerin öğretmen ve öğrencilerden oluşan gönüllü ekiplerce toplandığını anlattı.

Okuldaki tamir atölyesine getirilen bozuk bilgisayarların onarıldığını, toplanan parçalardan da yeni bilgisayarlar oluşturulduğunu dile getiren Marangoz, "Burada çocuklarımız en etkili yöntemlerden biri olan yaparak ve yaşayarak öğreniyor. En batıdaki bir öğrenci, en doğuda okuyan bir kardeşine bilgisayar gönderiyor. Bu sayede çocuklar arasında kardeşlik bağları güçleniyor, devletimizin de bir kuruşu bile heba olmuyor. Bu proje idarecisinden öğretmenine, öğrencisinden velisine okulun gönül zenginliğini gösteriyor. Gönüllere girmek için üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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400 BİLGİSAYAR 40 İLDEKİ KÖY OKULLARINA GÖNDERİLDİ

Marangoz, proje sayesinde 400 bilgisayarı 40 ildeki köy okullarına gönderdiklerini dile getirerek, projenin, öğrenciler üzerinde birçok olumlu etki meydana getirdiğini aktardı. Öğrencilerin her şeyden önce bölümlerine olan ilgi ve öğrenme motivasyonun arttığını vurgulayan Marangoz, imkanları kısıtlı okullardaki arkadaşlarından gelen olumlu geri dönüşlerin öğrencileri motive ettiğini, işlerine daha da canla başla sarıldıklarını kaydetti.

Halis Marangoz, bu anlamda birçok okula da örnek olduklarını, bu olumlu örneklerin çoğalmasını istediklerini dile getirerek, "Yeter ki hiç bir şey atıl kalmasın, devletin tek bir kuruşu heba olmasın, faydalanılsın istiyoruz" dedi. Tamir ettikleri bilgisayarları köy okullarına ulaştırmakta sorun yaşadıklarını aktaran Marangoz, bu anlamda bir kargo firmasından da destek beklediklerini sözlerine ekledi.

HİÇ BİLGİSAYAR GÖRMEMİŞ ÖĞRENCİLER PROJE SAYESİNDE TEKNOLOJİYLE BULUŞTU

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mükremin Yücel ise proje için kurulan "Beceri Atölyesi"nde öğrencilerin müfredat dahilinde aldıkları teorik eğitimi uygulama imkanı bulduğunu anlattı. Öğrencilerin projenin isminde de geçtiği gibi gönüllere dokunarak, bir şeyleri başarma hissiyatıyla kendilerini tamamlama noktasında bir adım daha attıklarını dile getiren Yücel, "81 ilden öğrencilere dokunmak çok önemli bir duygu. Atıl ürünleri değerlendirerek aynı zamanda bakanlığımızın desteklediği Sıfır Atık programına da katkıda bulunuyoruz. Yani okulumuzda hiç bir şey ziyan olmuyor" dedi.

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Yücel, bilişim sektöründe istihdam alanında büyük boşluk olduğunu, bunun da okullarındaki bilişim teknolojileri bölümlerine ilgiyi artırdığını belirterek, proje sayesinde mezun öğrencilerin, sektöre atıldıklarında gerekli bilgi ve birikime kavuştuklarını söyledi.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Osman Albayrak da bilişim sınıflarında öğrencilere donanım ve yazılım olmak üzere iki ayrı alanda eğitim verildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Donanım kısmında bilgisayarın elektronik parçaları üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Yazılım konusunda ise laboratuvarlarımız var ve kod yazma işlemlerini de burada gerçekleştiriyoruz. Okulumuzun yürüttüğü bu projeyi vazgeçilmez kılan birçok etmen var. Bunlardan en önemlisi, Beceri Atölyemizde bilgisayarları tamir eden öğrencilerimiz, birlikte çalışmanın, iş birliğinin önemini kavrıyor. Ayrıca donanım parçalarını birebir görerek bilgilerini artırıyor. Kamu kurumlarının depolarındaki atıl bilgisayarları tekrar çalışır hale getirerek, kamu tasarrufunda da önemli bir rol üstleniyoruz. Bu zamana kadar hiç bilgisayar görmemiş köy okullarındaki öğrenciler hayalini kurdukları bilgisayarlara bizim öğrencilerimiz sayesinde ulaşıyor. Ayrıca okul olarak bilişim sektöründe ihtiyaç duyulan istihdama da katkı vermiş oluyoruz."

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"PROJE, KÖY OKULLARINDAKİ KARDEŞLERİMİZLE ARAMIZDA BİR SEVGİ BAĞI OLUŞTURUYOR"

Bilişim Teknolojileri 11. Sınıf Öğrencisi Caner Duman, aldıkları eğitim sayesinde bilgisayar arızalarını tamir etiklerini, aynı zamanda donanım, yazılım, fotoshop gibi dersler aldıklarını da anlatarak, "Burada edindiğimiz eğitimi anlamlı bir proje ile taçlandırmak istedik. Bu amaçla Elektronik Gönül Köprüsü Projesi'ni hayata geçirdik. Bilgisayara ihtiyacı olan köy okulları için kamudan topladığımız bozuk bilgisayarları tamir edip onlara gönderiyoruz. Bu da aramızda bir sevgi bağı oluşturuyor" diye konuştu.

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Öğrencilerden Berkay Aslan ise bilişim teknolojilerine çocukluktan gelen bir ilgisinin olduğunu, bu yüzden mevcut bölümünü seçtiğini belirterek, "Gelecekte de bilişim sektörünün öne çıkacağını düşünüyorum. Projede yer almaktan çok mutluyum ve onur duyuyorum" dedi. Bilişim Teknolojileri bölümünü genelde erkek öğrencelerinin seçtiğini ancak bir kız öğrenci olarak bilişime özel bir ilgi duyduğunun altını çizen Buse Sağlam şöyle konuştu:

"Okul olarak yürüttüğümüz bu projenin daha çok insana uluşmasını ve başka okullara da örnek olmasını istiyoruz. Proje ile bilgisayarı olmayan köy okullarındaki arkadaşların yüreklerine dokunuyoruz. Bizim burada böyle bir imkanımız var ama henüz bilgisayar görmeyen köy okullarına ulaşmak, bu şekilde katkıda bulunmak bizleri son derece iyi hissettiriyor. Eğer bir şeyler başardıysak ne mutlu bize."

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Yağmur Özdemir de projeye gönüllü olarak katıldığını ve bundan çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Devlet kurumlarında hurdaya ayrılan bilgisayarları alıp, okulumuza getiriyoruz. Tamir ettikten sonra hiç bilgisayar görmemiş köy okullarına yolluyoruz. Tüm yaşıtlarıma bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını tavsiye ederim" dedi.