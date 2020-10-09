Koronavirüs tedbirli oryantasyon

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), üniversiteye yeni adım atan öğrencileri için koronavirüs tedbirleri kapsamında, yüz yüze oryantasyon programı gerçekleştirdi. Fakülte ve meslek yüksekokulları öğrencilerine özel olarak hazırlanan eğitimler, pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen Akıngüç Oditoryumu’nda gerçekleşti.

HEM YÜZ YÜZE HEM ONLİNE ORYANTASYON

Yeni eğitim öğretim dönemi için hem yüz yüze hem de online olmak üzere iki ayrı oryantasyon programı hazırladıklarını belirten İKÜ Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası) Başkanı ve Uzaktan Eğitim Uygulama Sorumlusu Dr. Neslihan Fatma Er, şöyle konuştu: “Öğrencilerimiz için her yıl akran mentorluğu adı verilen bir uygulama yapıyoruz. Üniversitemize yeni kaydolan her öğrenci, kayıt süreci tamamlanır tamamlanmaz üst sınıflardan akran mentorlarıyla buluşuyor. Bu buluşmayı bu yıl sanal ortamda gerçekleştirdik. Gördük ki öğrencilerimizin heyecanı çok fazla. Bu nedenle öğrencilerimizi burada ağırlamak istedik. Onları fakültelerine göre ayırdık. Öğrencilerimize özel hazırladığımız programları sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirdik. Böylece onlara kısa ve etkileyici bir programla hoş geldiniz demek istedik. Burada olamayan öğrencilerimizi ise online yayınlarla sürece dahil ettik.

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE HAZIRDIK

23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim sistemine çok kolay adapte olduk. Bunun sebebiyse 11 yıl öncesinden altyapımızın bu sürece hazır hale getirilmesi. Üniversite olarak uzaktan eğitim sistemine hepimiz hazırdık. Daha önceki yıllarda da tüm öğrencilerimize bu sistemin oryantasyonunu veriyorduk. Uzaktan eğitim sürecini yaşamaya başladığımız andan itibaren de oluşturduğumuz web sayfalarımızda, öğrencilerimize bütün çalışmalarımızı anlık olarak duyurduk.

TÜM İHTİYAÇ VE TALEPLER SANAL BANKO İLE CEVAP BULUYOR

Öğrencilerimiz burada olsaydı hangi alanlarda onlara hizmet veriyorduk diye düşündük ve bu hizmetleri dijitalleştirebilir miyiz noktasından yola çıktık. Sanal Banko kapsamında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Birimi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü başta olmak üzere; İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Öğrenci Yaşam Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), Kütüphane, Revir (sağlık hizmetleri) ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimleri’nin sanal ofislerini hizmete açtık. Sanal Banko platformu üzerinden duyurular yapabiliyoruz. Etkinliklerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz için anlık yazışma ve doküman paylaşımı yapabilecekleri sanal bir ortam da oluşturmuş olduk.”

‘YÜZ YÜZE ORYANTASYON BİZİM İÇİN AVANTAJ’

Oryantasyon programına katılan İKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencisi Damla Yaren Karaoğlu, “Buraya arkadaşlarım ve hocalarımla tanışmaya geldim. Yüz yüze oryantasyon programı bizim için bir avantaj çünkü bu dönemde yüz yüze eğitim almamızın olanağı yok gibi” dedi.

İKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Enes Tekçe ise, “Oryantasyon sürecinin yüz yüze olması bizim için gayet iyi çünkü burada arkadaşlarımızla tanışıyoruz. Üniversiteye girerken ateşimizi ölçüldü ve bizlerden HES kodu istendi. Aynı zamanda sosyal mesafe kurallarına göre oturuyoruz. Yüz yüze oryantasyon programına katılma sebebimse sınıf arkadaşlarım ve hocalarımla tanışmak, üniversite ortamının nasıl olduğunu görmekti” diye konuştu.