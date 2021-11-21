Kontrbas nedir ve nasıl çalınır? Kontrbas özellikleri ile Çello arasındaki farklar nelerdir?

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Birçok çeşitli müzik aletinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Tüm müzik aletleri ise çalınış türlerine göre farklı kategorilere ayrılmıştır. Kontrbas da yaylı çalgılar arasında yer almakta olan bir müzik aleti olarak bilinmektedir. Kontrbas, keman ailesinde bulunan en kalın sesli çalgı olarak ifade edilebilir. Kontrbas dört veya beş telli olmak üzere iki farklı türe sahiptir. İkisinin çalınışlarının da farklılık gösterdiğini söylemek mümkündür.

Kontrbas Nedir ve Nasıl Çalınır?

Kontrbas, bir müzik terimi olarak bilinmektedir. Yaylı çalgılar arasında yer almakta olan bir müzik aletidir. Yaygın olarak Batı tarzı klasik müziklerde kontrbas kullanımının olduğunu söylemek mümkündür. Kontrbas yaklaşık olarak yedi kilogram ağırlığında bulunan bir müzik aleti olarak ifade edilebilir. Kontrbas yay kullanarak ya da parmaklar yardımıyla çalınabilen bir müzik aleti olarak bilinmektedir. İki farklı yay çeşidi bulunmaktadır. Kontrbas, Alman ve Fransız olarak bilinmekte olan iki farklı modelden meydana gelmektedir. Kontrbas çalmak için ise kullanılan kontrbas modelinin bilinmesi gerekmektedir. Fransız kontrbas modelinde yay yukarıdan tutulur. Alman kontrbas modelinde ise yayın yan taraftan tutularak çalınması gerekmektedir.

Kontrbas Özellikleri ile Çello Arasındaki Farklar Nelerdir?

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Kontrbas ve çello birbirine olan benzerlikleri ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Müzikle ilgisi bulunmayan kişiler kontrbas ve çelloyu sıklıkla birbirine karıştırabilmekte ve ikisinin arasındaki ayrımı fark edememektedir. Ancak kontrbas ve çello arasında oldukça fazla fark bulunmaktadır.

Çello her zaman dört telli olan bir çalgı türüdür. Ancak kontrbas bazı durumlarda beş telli de olabilen yaylı bir çalgı türüdür.

İkisi de yaylı bir çalgı olarak ifade edilebilen müzik aletleridir. Ancak kontrbas genellikle erkekler tarafından çalınırken çello ise kadınlar tarafından çalınmaktadır.

Kontrbasın arşesi daha kısa iken, çellonun arşesi daha uzun olarak ifade edilebilir.

Çello ve kontrbas çalma şekilleri de farklılık göstermektedir. Çello sandalyede oturularak çalınan bir müzik aletidir. Kontrbas ise ayakta çalınan bir müzik aletidir.

Çello ve kontrbas da yaylı enstrümanlar arasında en büyükleri olarak bilinmektedir. Ancak çello, keman özelliği gösteren bir enstrüman olarak bilinirken kontrbas daha çok Bass gitar özelliği göstermektedir.

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Kontrbas genel olarak akustik albüm kayıtlarında ve senfonik konserlerde tercih edilmekte olan bir müzik aletidir.

Kontrbas çellodan daha büyük boyutlu bir müzik aleti olarak bilinmektedir.

Kontrbasın çelloya göre hem telleri daha kalındır hem de sesi daha kalındır.

Yaylı Enstrümanlar Nelerdir?

Yaylı enstrümanlar; keman, çello, elektro keman, kontrbas, viyolonsel, viyola, kemençe, kabak kemane ve yaylı tambur olarak sayılabilir. Yaylı enstrümanların her birinin çıkardığı sesler farklılık göstermektedir. Kontrbas görünümü nedeniyle büyük bir kemana benzetilmektedir. Çello ise aynı zamanda viyolonsel olarak da bilinmekte olan bir müzik aletidir. Perdesiz bir müzik aleti olarak bilinen viyolonsel oldukça fazla sevilerek dinlenmektedir. Viyola ve viyolonsel birbirinden farklı müzik aletleridir. Teknik olarak viyola, kemana daha fazla benzerlik göstermektedir.

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Yaylı enstrümanların görünümleri benzerlik gösterseler bile hepsinin çıkardığı sesler farklılık göstermektedir. Yaylı çalgılar, yayın tel üzerinde kaydırılması ile ortaya çıkarılan sesler ile çalınmaktadır. Tüm klasik müzik bestelerinde yaylı çalgılara yer verildiğini söylemek de mümkündür. Yaylı enstrümanlar arasında ki en büyükleri ise çello ve kontrbas olarak ifade edilebilir.