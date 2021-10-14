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Konjestif ne demek, ne anlama geliyor? Konjestif kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Konjestif
Konjestif ne demek, ne anlama geliyor Konjestif kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Konjestif, tıp alanında kullanılan bir kelime türüdür. Pek çok kişi konjestif kelimesinin anlamını merak etmektedir. Sizin için konjestif kelimesinin ne demek olduğunu, bu kelimenin Türk Dil Kurumu içerisinde hangi anlama geldiğini ve özelliklerini derledik.

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Konjestif kelimesi kalp ile ilgili bir problemi ifade etmek için kullanılmaktadır. Kalp, yaşamın devam edebilmesi için gerekli olan en önemli organdır. Mevcut kalp kaslarının yeteri kadar iyi çalışmaması durumu, vücuda yeterli düzeyde kanın pompalanmamasına yol açmaktadır ve bu durum konjestif da kalp yetmezliği hastalığını ortaya çıkartır.

Konjestif Kelimesinin Türk Dil Kurumu’ndaki Anlamı Nedir?

Konjestif kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almaktadır. Türk Dil Kurumu içerisinde konjestif kelimesinin anlamları şu şekilde ifade edilmektedir:

Konjesyona ait olan, onunla belirgin, konjesyon meydana getiren ya da konjesyon ile sonuçlanan

Şeklinde ifade edilmektedir.

 Konjestif Nedir?

Konjestif kelimesi, kalp yetmezliği ile ilgili olarak kullanılmaktadır. Konjestif kalp yetmezliği veya kısaca KKY olarak isimlendirilen hastalık, mevcut kalp kaslarında zayıflama olması halinde ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple oldukça önemli bir hastalık olmaktadır.

 

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