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Kolonya nasıl yazılır? TDK'ya göre Kolonya kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır#TDK
Kolonya nasıl yazılır TDKya göre Kolonya kelimesinin doğru yazımı

Hem okunuşu hem de yazılışı üzerinden sık hata yapılan kelimeler içerisinde kolonya sözcüğü geliyor. O sözcük adına genelde sesli harfler üzerinden yazım hatası öne çıkar. Peki, kolonya nasıl yazılır? TDK'ya göre Kolonya kelimesinin doğru yazımı hakkında detayları derledik.

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Kökeni İtalyanca olan kolonya kelimesi, Türkçeye bu şekilde çevrilmiş hali ile geçmiştir. Böylece taşıdığı anlam ile beraber oldukça yaygın şekilde kullanılır. Aynı zamanda sesli harf üzerinden yazım hatası eşliğinde çok fazla kullanılan bir sözcüktür.

Kolonya Nasıl Yazılır?

Bu sözcüğün doğru yazımı, ‘Kolonya’ şeklindedir. Özellikle kelime arasındaki sesli harflere dikkat etmek gerekir. Bu şekilde sesli harfler karıştırılmadan sıralı biçimde kullanılabilir. İçinde farklı koku verici maddeler bulunan ispirtoya kolonya denmektedir.

TDK'ya Göre Kolonya Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit bu kelimenin doğru ve yanlış yazımı şu şekilde öne çıkar;

Kolonya (Doğru)

Kolanya (Doğru)

 Yukarıda olduğu gibi ilk kelime üzerinden doğru biçimde yazımı ele alınabilir. Sadece doğru yazımı değil böylece doğru okunuşu üzerinden de değerlendirilebilir.

 

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