Kolonya nasıl yazılır? TDK'ya göre Kolonya kelimesinin doğru yazımı

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Kökeni İtalyanca olan kolonya kelimesi, Türkçeye bu şekilde çevrilmiş hali ile geçmiştir. Böylece taşıdığı anlam ile beraber oldukça yaygın şekilde kullanılır. Aynı zamanda sesli harf üzerinden yazım hatası eşliğinde çok fazla kullanılan bir sözcüktür.

Kolonya Nasıl Yazılır?

Bu sözcüğün doğru yazımı, ‘Kolonya’ şeklindedir. Özellikle kelime arasındaki sesli harflere dikkat etmek gerekir. Bu şekilde sesli harfler karıştırılmadan sıralı biçimde kullanılabilir. İçinde farklı koku verici maddeler bulunan ispirtoya kolonya denmektedir.

TDK'ya Göre Kolonya Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit bu kelimenin doğru ve yanlış yazımı şu şekilde öne çıkar;

Kolonya (Doğru)

Kolanya (Doğru)

Yukarıda olduğu gibi ilk kelime üzerinden doğru biçimde yazımı ele alınabilir. Sadece doğru yazımı değil böylece doğru okunuşu üzerinden de değerlendirilebilir.