Kolejde veri hırsızlığı

Haberin Devamı

Velilere ait kredi kartı bilgileri sistemlerinde tutulmadığı için bu konuda risk bulunmadığını duyuran Vakıf şu açıklamayı yaptı: “Veli ve çalışanlarımızın kişisel verilerini korumak ve siber güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde almak en önemli önceliğimizdir. Kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden yapılacak açıklamalar dışında yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Bu süreçte farklı bir veri ihlalinin tespit edilmesi durumunda yine kanunlar çerçevesinde hareket edeceğimizi, açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi bilgilerinize sunarız.”