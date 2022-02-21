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Kolejde veri hırsızlığı

#Doğa Koleji#İTÜ ETA Vakfı#Can Eğitim Grubu
Kolejde veri hırsızlığı

Bir süre önce Can Eğitim Grubu’na satılan Doğa Koleji’nin öğrenci, veli ve çalışanlarına ait bilgiler çalındı. İTÜ ETA Vakfı’ndan yapılan açıklamada çalınanlar arasında çalışanların ücret bilgilerinin yanı sıra öğrenci ve velilerin kimlik ve iletişim bilgileri yer alıyor.

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Velilere ait kredi kartı bilgileri sistemlerinde tutulmadığı için bu konuda risk bulunmadığını duyuran Vakıf şu açıklamayı yaptı: “Veli ve çalışanlarımızın kişisel verilerini korumak ve siber güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde almak en önemli önceliğimizdir. Kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden yapılacak açıklamalar dışında yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Bu süreçte farklı bir veri ihlalinin tespit edilmesi durumunda yine kanunlar çerçevesinde hareket edeceğimizi, açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi bilgilerinize sunarız.”

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#Doğa Koleji#İTÜ ETA Vakfı#Can Eğitim Grubu

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