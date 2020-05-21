Köklü üniversiteler Cambridge ve California seneye de uzaktan

İki köklü üniversite; Cambridge ve California önümüzdeki yıl için şimdiden radikal kararlar alarak, “Uzaktan eğitime devam” dedi. Pandemiden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’nin en eski üniversitesi Cambridge, 2020-2021 yılı için çevrimiçi eğitim kararı verildiğini duyurdu. Tüm akademik yılı yüz yüze eğitim yerine uzaktan tamamlayacak olan 800 yaşındaki üniversitenin bu kararından birkaç gün önce Manchester Üniversitesi de sonbaharda derslerin çevrimiçi olacağını duyurmuştu. Gözler şimdi İngiltere’nin bir diğer köklü üniversitesi olan Oxford’da. Oxford’dan eğitimin önümüzdeki güz döneminde uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama yok.

ABD VE KANADA TEMKİNLİ

ABD ve Kanada’daki bazı üniversiteler güz döneminde öğrencilerini yeniden kampuslara çağırmakta sakınca görmezken bazıları da karar vermek için biraz daha beklemeyi tercih ediyor. Kanada’da McGill Üniversitesi, British Columbia Üniversitesi ve Ottawa Üniversitesi’nden yapılan açıklamalarda 2020-2021 akademik ders yılının güz döneminin uzaktan sürdürüleceği kamuoyuna bildirildi. ABD’deki California Üniversitesi’nden (California State University) yapılan açıklamaya göre pandemi nedeniyle güz dönemi dersleri çevrimiçi devam edecek.