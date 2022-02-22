Kohlberg ahlak gelişimi kuramı nedir ve evreleri nelerdir? Ahlak gelişimi kuramı yaş aralığı hikayeleri ve özellikleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrikte indirimli tarife 1 MarttaCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putin 14 yıl önce de soykırım demişti Tarih tekerrür mü ediyorPutin 14 yıl önce de 'soykırım' demişti! Tarih tekerrür mü ediyor?#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Rusya piyasaları sarstı 7 yılın zirvesiRusya piyasaları sarstı! 7 yılın zirvesi#Petrol Fiyatları
Canlı yayında duyurdu... Rusyaya büyük yaptırımCanlı yayında duyurdu... Rusya'ya büyük yaptırım#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusyanın kararı kabul edilemezCumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın kararı kabul edilemez'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya için çember daralıyor İlk yaptırım kararı geldi...Rusya için çember daralıyor! İlk yaptırım kararı geldi...#RUSYA
Putinin Ukrayna kararı dünyada ilk manşetPutin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet!#RUSYA
Dünya gündemine bomba gibi düştü 2 ay önceden tarih vermiş...Dünya gündemine bomba gibi düştü! 2 ay önceden tarih vermiş...#Vladimir Zhirinovsky
Pınar Gültekin davasında tutuklanan Mertcan Avcının ifadesi ortaya çıktıPınar Gültekin davasında tutuklanan Mertcan Avcı'nın ifadesi ortaya çıktı#Pınar Gültekin
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Herkesin başına gelebilir Attığınız imzaya dikkatHerkesin başına gelebilir! Attığınız imzaya dikkat#Araç Kiralama
Meğer Shiloh o ülkenin de vatandaşıymışMeğer Shiloh o ülkenin de vatandaşıymış#Shiloh Jolie Pitt
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Yangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok ettiYangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok etti!#Kargo Gemisi
Tahtı, daha oturmadan elinden aldılar'Tahtı, daha oturmadan elinden aldılar'#Prens George
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Kohlberg ahlak gelişimi kuramı nedir ve evreleri nelerdir? Ahlak gelişimi kuramı yaş aralığı hikayeleri ve özellikleri

#Eğitim#Araştırma#Kohlberg Ahlak Gelişimi Kuramı Nedir
Kohlberg ahlak gelişimi kuramı nedir ve evreleri nelerdir Ahlak gelişimi kuramı yaş aralığı hikayeleri ve özellikleri

Kohlberg, ahlak ile ilgili yaptığı çalışmalar ile bilinmektedir. Yaptığı çeşitli gözler ve çalışmalar neticesinde ahlaki gelişim kuramını ortaya çıkarmıştır. Bu kuram geçmişten günümüze önemini korumaktadır. Kohlberg, ahlaki yargının insanın hayatındaki işlevi noktasında incelenmesini önemli görmektedir. Bu kuram belirli şartlarda davranışların nasıl geliştiğini ortaya koymaya çalışmıştır. İşte, Kohlberg ahlak gelişimi kuramı hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Kohlberg, ahlaki gelişime evrensel ahlak ilkelerinin keşif süreci olarak yaklaşmaktadır. Ayrıca Katılımcıların anlattığı öykülerde eylem ve düşünce arasında bir ilişki söz konusudur. Kohlberg, katılımcının zihninde yaşadığı çatışmaları anlamak için varsayımsal öyküler anlatma yolunu tercih etmektedir. Bu amaç doğrultusunda çocuk ve yetişkinlerde ahlaki dilemmaları kapsamakta olan belirli durumlar oluşturulmaktadır. Bu durumlarda verilmekte olan tepkiler bulunmaya çalışılmaktadır.

 Ahlaki Gelişim Kuramı Nedir?

 Kohlberg, ahlaki gelişim için başkalarının telkinine ihtiyaç olmadığını dile getirmektedir. Çocuk ileride ise yetişkin birey, kendi bilişsel gelişimine göre ve ilerleyen akıl yürütme süreçlerine paralel olarak seçim yapmaktadır. Kohlberg, bu amaç doğrultusunda geleneksel olarak belirli ahlak değerlerini öğretmemektedir. Bunun yerine ahlaki yargı gelişimini ortaya çıkartacak bir program önermektedir. Ahlaki bir ikilem durumunda çocuğun uygun olanı kendisinin bulmasını istemektedir. Bunun gerçekleşmesini çocuğa telkin edilmesinden daha önemli görmektedir.

Haberin Devamı

 Ahlaki Gelişim Evreleri

 Ahlaki gelişim evreleri gelenek öncesi dönem, geleneksel dönem, gelenek sonrası dönem şeklindedir. Gelenek öncesi dönem kendi içinde ceza ile itaat eğilimi ve saf çıkarcı eğilim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Geleneksel dönem kişiler arası uyum ve kanun ile düzen eğilimi şeklinde olmaktadır. Gelenek sonrası dönemde sosyal sözleşme eğilimi ve evren ahlak ilkeleri eğilimi vardır.

 Gelenek Öncesi Dönem

 Bu dönemdeki çocuk kültürün kabul ettiği iyi ile kötü ölçütlerini içselleştirmektedir. Bu dönemin ceza ile itaat eğilimi ve saf çıkarcı eğilim aşamaları vardır.

Ceza ile İtaat Eğilimi: kuralların başkaları tarafından koyulduğu dönemdir. Yalnızca otoriteye uyum ve ceza almaktan kaçınma vardır. Karakteristik olarak olayların dış görüntüsü ile meydana gele zararın büyüklüğü ile ilgilenirler. Karar buna göre verilmektedir. Bu dönemde olayların arkasındaki sebeplerin önemi yoktur.

Saf Çıkarcı Eğilim: çocukların kendi çıkarlarının önemli olduğu bir dönemdir. Çıkarcı şekilde başkalarının ihtiyaçlarını da önemserler. Soyut olmayan adaletli değişimlere başvurmaktadırlar. Her şey karşılıklı yapılır anlayışı vardır.

Haberin Devamı

 Geleneksel Dönem

 Bu dönemde diğer insanların beklentisi dikkate alınmaktadır. Özellikle özdeşim kurulan insan çok önemli olmaktadır. Bu dönemde ortaya kişiler arası uyum ve kanun ile düzen eğilimi çıkmaktadır.

Kişiler Arası Uyum: çocuk, akran grubu ile iş birliği yapmaktadır. İçinde olduğu grubun kurallarını benimsemektedir. İyi davranışta bulunmak ve yardım etmek mutlu edici olmaktadır. Kendisi için çevresindekilerin hisleri önemlidir.

Kanun ile Düzen Eğilimi: uygun davranış, sosyal düzen ile otoriteye paralel davranmak olarak görülmektedir. Akran grubun kuralları yerini toplumsal kurallara ve kanuna bırakmaktadır. Sorgulama olmaksızın kanunla uyulmaktadır.

Haberin Devamı

Gelenek Sonrası Dönem

 Bu dönemde kişi, ahlak ilkelerinin başkasının etkisi olmadan seçmektedir. Sosyal sözleşme ile evrensel ahlak ilkeleri eğilimi bu dönemde ortaya çıkmaktadır.

Sosyal Sözleşme Eğilimi: çoğunlukla temel hakların ve özgürlüklerin dikkate alınarak oluşturulduğu yasa ve kanunlara uymak önemlidir. Ancak demokratik olarak kanunlarda değişimler olacağı anlayışı vardır. Özgürlük gibi kavramlar bu dönem için öne çıkmaktadır.

Evrensel Ahlak İlkeleri: ahlaki gelişimin son noktasıdır. Kişi, ahlak ilkelerini kendisi seçmiştir ve seçtiklerine uygun davranmaktadır. İnsan hakları, eşitlik, adalet benzeri soyut ve evrensel boyutta ahlak ilkeleri oluşmaktadır. Bu ilkeler, demokratik toplumların kanun ve yasalarında kendine yer bulmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitim#Araştırma#Kohlberg Ahlak Gelişimi Kuramı Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık