Klavye tuşlarının görevleri nelerdir? Bilgisayarda en çok kullanılan klavyedeki tuşlar ve fonksiyonları

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Bilgisayar klavyesinde çok sayıda tuş bulunmaktadır. Bilgisayarla iş yapan insanların bu tuşlar hakkında bilgi sahibi olmaları onların işlerinin kolaylaştırmakla birlikte yapılacak hatalarında az sayıda olmasını sağlayacaktır.

Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Klavye, bilgisayarın en işlevsel ve en önemli öğesi olmaktadır. Klavye üzerinde yer alan çok sayıdaki harf, rakam ve işaretlerin her birinin farklı bir görevi bulunmaktadır. Türkçe klavyelerde iki şekilde tuş düzenlenmesi mevcut olmaktadır. Bunlar F klavye ve Q klavye şeklinde olmaktadır. Klavyelerin en temel görevi bilgisayarlara veri girilmesi ve komut verilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Klavye üzerinde yer alan tuşların her birinin farklı bir görevi olmakla beraber bazı tuşların özel görevleri bulunmaktadır. Klavye üzerinde yaklaşık 105 adet tuş bunmaktadır. Klavye üzerinde yer alan tuşlardan bazısının görevleri şunlar olmaktadır:

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Esc tuşu: Bilgisayara verilen komutları iptal eder ve program çıkışları için kullanılan bir tuştur.

Tab tuşu: İmleci yazı yazarken sağa kaydırmak için kullanılan bir tuş olmaktadır.

Caps Lock tuşu: Büyük ve küçük harfle başlanmak istendiği zaman bu tuş kullanılmaktadır. Bu tuşa basıldığı zaman klavyede bulunan gösterge ışığı yanar ve büyük harf ile yazma aktif olur.

Shıft tuşu: Bu tuşun tek başına bir işlevi bulunmamaktadır. Ancak diğer tuşlarla birlikte sık kullanılmaktadır. Sayıların üzerinde yer alan işaretleri yazmak için bu tuşa ve sayıların üzerine birlikte basılarak farklı karakterler yazılmaktadır.

CTRL tuşu: Tek başına işlevi olmayan tuşlardan biri olmaktadır. Ancak bu tuş bazı tuşlarla bir araya gelerek çok sayıda işlevi yerine getirebilmektedir. Bunları şu şekilde söylemek mümkündür: CTRL+C tuşu yazı kopyalama CTRL+X yazıyı kesme, CTRL+H geçmişte olanları gösterme, CTRL+P yazıyı yazıcıya yazdırma, CTRL+A hepsini seçme ve CTRL+ Z yapılan işlemi geri alma gibi pek alanda etkin olarak görev yapmaktadır.

Bilgisayarda En Çok Kullanılan Klavyedeki Tuşlar Ve Fonksiyonları

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Bilgisayar klavyesinde diğer tuşlara oranla daha aktif olan bazı tuşlar bulunmaktadır. Bu tuşların hangileri olduğu ve fonksiyonları hakkındaki genel bilgiler şu şekilde ifade edilmektedir:

Enter tuşu: Bilgisayarda yapılan herhangi bir işi onaylamak için bu tuş kullanılmaktadır. Yazı yazarken bir alt satıra atlamaya ve seçili klasörleri açmaya yardımcı olan bir tuştur.

Back Space: Bu tuş imlecin sol tarafında kalan yazıyı silmek için kullanılmaktadır.

Delete: Bu tuş imlecin sağında kalan karakterleri silmeye yaramaktadır.

Home tuşu: İmleci yazının başına götürmeye yarar.

End tuşu: Bu tuş imleci satır sonuna götürmekle görevlidir.

Num Lock tuşu: Sayı ve yön tuşları arasında geçiş yapılmasını sağlayan bir tuş olmaktadır.

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F1 tuşu: Bütün programlarda yer alan yardım penceresinin açılmasını sağlamaktadır.

F2 tuşu: seçilen dosyaların isimlerini değiştiren bir tuş olmaktadır.

F3 tuşu: Kullanılan pencerede arama özelliğini açmakla görevli bir tuş olmaktadır.

F5 tuşu: Sayfayı yenilemek için kullanılan bir tuş olmaktadır.

Shıft +F3: Seçili durumdaki yazıları büyütme, küçültme ve ilk harflerini büyük yazmak için kullanılmaktadır.

Alt +F4: Açık olan pencereyi kapatmakla görevli olmaktadır.

CTRL+L: Oturumu sonlandırmakla görevli bir tuştur.