Kişilik özellikleri nelerdir? Maddeler halinde kişisel ve karakter özellikleri

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Kişisel özellikler olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılmakta olup bu bireysel özellikler ergenlik döneminde ortaya çıkmaya başlamaktadır. Kişisel özelliklerin kazanılması noktasında etkili olan diğer faktörler ise şu şekilde sıralanabilir: Aile, yetiştirilme tarzı, mizaç, alınmış olan eğitim, arkadaş çevresi kabiliyetler ve hobiler.

Kişilik Özellikleri Nelerdir?

Kişilik özellikleri, dünya üzerinde var olan bireyden bireye farklılık gösteren ve insanın sahip durumda olduğu karakterini ön plana çıkaran özelliklerdir.

- Açık Sözlülük,

- Dışa Dönüklük,

- Dürüstlük,

- Dobra Olmak,

- Çalışkanlık,

- Kanaatkarlık,

- Duygusallık,

- Fedakarlık,

- Mükemmeliyetçilik

- Tutumluluk,

- Meraklılık,

- Sabırlı olmak,

Maddeler Halinde Kişisel ve Karakter Özellikleri

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Dünya yaşamına dahil durumda olan her bir insanın kendisine özgü kişisel ve karakter özellikleri bulunur. Bu nitelikler ise insanları birbirinden farklı kılan en önemli unsurları oluşturur. Her bir insanı özel kılan bu kişisel ve karakter özelliklerini ise şu şekilde maddeler halinde listelemek mümkün:

- Açık sözlülük: Açık sözlü olan insanlar toplumun sahip olduğu tabular doğrultusunda hareket etmezler. Hoşlanmadıkları veya beğenmedikleri bir durum olduğunda bunu, karşısındaki insanı kırmadan, uygun bir dille ifade ederler.

- Dışa Dönüklük: Dışa dönük bir karaktere sahip olan insanların en bariz özellikleri ile çevrelerinde bulunan insanlar ile kolay bir şekilde iletişime geçmeleridir. Bu karaktere sahip olan insanlar zamanlarının büyük bir çoğunluğunu yeni yerler keşfetmekle ve yeni insanlar ile tanışmakla geçirirler. Bu kişisel özelliğe sahip olan insanlar kaşif ruhlu olduklarından dolayı öğrenmeye meraklıdırlar.

- Dürüstlük: Dürüstlük, özellikle de günümüzde insanlarda en fazla aranan özelliklerin başında gelmektedir. Kendi zararına olsa dahi her zaman doğruyu söylemek ve ne olursa olsun yalan söylemekten kaçınmak, dürüst olan insanların sahip oldukları en önemli ortak özellikler arasında yer almaktadır.

- Dobra Olmak : Dobra olma özelliği bir insan için açık sözlülüğün bir üst seviyesi olma özelliği taşımaktadır. Dobra kişiler, çevrelerindeki insanları eleştirmekten hiçbir zaman çekinmezler. Kimi zaman toplum içerisinde dobra olmak ile patavatsızlık birbirine karıştırılmaktadır. Patavatsızlık, esasında nerede ne söyleyeceğini bilmemek olup en son söylenecek olan sözü daha en başta söylemektir. Bundan dolayı dobra olmak ile patavatsızlık arasında çok ince bir sınır bulunmaktadır. Bu bakımdan bu sınırı iyi bilmek önemlidir.

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- Çalışkanlık: Çalışkanlık da dünya üzerinde varlık göstermekte olan her toplumda övülen ve saygı duyulan kişisel özelliklerin başında gelmektedir. Çalışkan olan insanlar, zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek adına sık sık plan yapma yoluna giderler. Yapmış oldukları planlara mümkün mertebe uymaya çaba gösterirler. Hedeflerini gerçekleştirmek adına pek çok şeyden feragat edebilen bir kişilik ortaya koyarlar.

- Kanaatkarlık: Kanaatkar olmak, her zaman az ile yetinmesini bilmek ve ihtiyacından daha fazla olanı istememek anlamına gelmektedir. Kanaatkar yapıya sahip insanlar aynı zamanda tutumlu olan insanlardır. Bir şeyden kolay kolay şikayet etmezler ve sahip oldukları şeyler için sık sık şükrederler.

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- Duygusallık: Duygusal karaktere sahip olan insanlar mantıktan daha çok hisleri ile hareket ederler. Genel olarak hassas bir yapıya sahip olduklarından dolayı, çok kolay kırılabilen bir yapı barındırırlar.

- Fedakarlık: Fedakar insanlar anaç bir yapıya sahip durumdadırlar. Öncelikleri daima karşısındaki insanın mutlu olmasıdır. Bundan dolayı da çoğu zaman kendi menfaatlerini dahi düşünmezler.

- Mükemmeliyetçilik: Mükemmeliyetçi olan insanlar genel olarak kendisi için aşırı yüksek beklentiler içinde olmaktır.

- Tutumluluk: Tutumluluk özelliğine sahip olan insan daha az tüketir ve elindekileri maksimum yarar sağlamadan atmaz. Bundan dolayı çoğu zaman farkında olmadan çevreci bir yapıya sahiptir.

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- Meraklılık: Meraklı insanlar, ilişkilerine eğlence ve yeniliği katma arayışında olurlar. Sürekli olarak çevrelerinde olup biteni öğrenmek isterler.

- Sabırlı olmak: Sabırlı insanlar karşılarına çıkan zorluklarla baş etmeyi iyi bilirler. Bu sayede hayatın zorluklarına karşı dirençli bir karakter ortaya koyarlar.