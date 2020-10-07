Kiralık Konak kitabını kim yazmıştır? Kiralık Konak kitabı özeti, konusu ve karakterleri

1922 yılında yayımlanmış olan Kiralık Konak kitabı Osmanlı Devletinin çöküş döneminde İstanbul'daki batılılaşma ve geleneksel değerlerin kuşak farklılıklarını anlatan bir romandır. Nur Baba adlı romanı ile aynı yılda yayımlanmıştır.

Kiralık Konak Kitabı Konusu ve Anafikri

Kiralık Konak kitabı nesillerin arasındaki çatışmaları ve arasındaki uçurum ve hızlı değişimi anlatmaktadır. Eskiden kalma değerlerin önemini kavrayamamış alafranga hayata alışan yeni nesil kendilerine ait olmayan bir hayata girerek ellerinde olan değeri de kaybetmiştir.

Roman içerisinde karşıtlık ve çatışma kadar başka bir önemli konu da değişimdir. Roman da genellikle herkes değişir.

Kiralık Konak Kitabını Kim Yazmıştır?

Türk Edebiyatının en önemli isimlerinden birisi de Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. 1922 yılında yayımlanmış olan Kiralık Konak kitabının yazarı olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu Türk toplum yapısını, Türk aydının bu yapı karşısında yaşadıklarını kronolojik olarak incelediği ilk kitabıdır.

Kiralık Konak kitabında anlatılan toplumsal düzenin oluşumunu sorgulayan kişilere önemli ipuçları vermektedir. Pek çok kişi tarafından sevilen Kiralık Konak kitabı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun en önemli kitapları arasında yer almaktadır.

Kiralık Konak Özet

Naim Efendi bir Osmanlı Beyefendisidir. Memur olan Naim Efendi servetini korumaktadır. Hayatı İstanbul'un en kalabalık konağında geçmiştir. Eğlencelerden ve toplantılardan hoşlanan Naim Efendi yeni ortaya çıkan eğlence anlayışından ve yazılmaya başlanan yeni yazıyı anlamıyordu. Naim Efendinin eşi ölmüş ve kızı ile birlikte yaşıyordu. Fakat kızı Sekine hanım annesinin tersine tembel bir kadındı.

Sekine hanımın kocası Servet Bey ise alafranga hayata düşkün bir müfettiş idi. Ayrıca Müslümanlıktan ve Türklükten nefret eden bir adamdı. Servet Bey Naim Efendinin saflığından yararlanmış ve konaktaki işleri her zaman kendisi yürütmüştür. Bu nedenle konakta artık Türkçe konuşulmaz bir hale gelmiştir. Servet Bey'in kızı ve oğlu da aynı babaları gibi kişileridir. Eğlenceye ve modaya düşkün olan bu çocuklar alafranga hayata düşkün kişilerdir.

Servet Beyin oğlunun adı Cemil, kızının adı ise Seniha'dır. Ayrıca Avrupai hareketleri ile kadınlar tarafından beğenilen diğer bir isim ise Seniha'nın halasının oğlu Hakkı Celis'tir. Seniha Hakkı Celis'in okuduğu şiirleri her zaman dinler gibi gözükür. Fakat Hakkı Celis her zaman Seniha'ya zavallı bir okul çocuğu gibi görünürdü.

Cemil'in yakın arkadaşı Faik Bey sahte görünmeyen bir zarafet içerisinde davranırdı. Seniha ile aralarında da yakınlaşan bir arkadaşlık bulunmaktaydı. Seniha'nın sürekli sıkıntı içerisinde olması sebebiyle Naim Bey bu işi evlendirmek ile çözeceğini düşünür. Fakat Seniha'nın babası Servet Bey böyle bir şey istemez.

Bu arada Seniha ile Faik Bey arasındaki ilişki ilerler. Faik Bey kumara çok düşkün biridir. Fakat bir yandan da Seniha'ya çok bağlıdır. Aynı zamanda Seniha ile beraber üç kadını da idare eden bir adamdır. Faik Bey tüm servetini kumarda kaybetmiştir. Bu nedenle Seniha'dan para yardımı ister. Bu olaydan sonra aralarındaki hisler değişir. Faik Seniha'dan ayrılır.

Bu arada Naim Efendi aralarındaki ilişkiyi öğrenir ve evlenmelerini ister. Fakat bu durum karşısında Seniha azarlar derecesinde Naim Beye sitemlerde bulunur. Seniha hakkında kötü söylentilerin ortaya çıkması ile Seniha madam Kraft ile kaçar ve beraber bir pansiyona yerleşir.

Seniha'nın yakına dönecek haber gelmesi ve Naim Efendinin Seniha'yı görmek istememesi sebebiyle Servet Bey konağı terk eder. Naim Efendi konakta yalnız yaşamaya başlar. Bundan sonra hemşire olan kardeşi Selma Hanım ve Hakkı Çeliş Naim Efendiyi hiçbir zaman yalnız bırakmaz.

Daha sonra kardeşi Selma Hanım Naim Efendiyi yanına almak ister ve konağı kiralamak ister. Fakat Naim Efendi yıllardır yaşadığı evinden ayrılmak istemez. Ayrıca Seniha ile evleneceğini söyleyen Necip mebus gittiği yerden dönmez. Bu durum Seniha'ya büyük bir darbe olur. Faik be bu durumdan mutlu olur ve Hakkı Celis ile buluşur. Ona Seniha hakkındaki olumsuz düşünceleri anlatır.

Servet beylerde düğününü andıran bir ziyafet verilir iken Naim Bey can çekişmektedir. Naim Bey konak ile beraber her gün yıkılmaktadır.

Kiralık Konak Karakterleri

Kiralık Konak kitabında bulunan karakterler şunlardır:

- Naim Efendi

- Seniha Hanım

- Faik Bey

- Hakkı Celis

- Servet Bey