Kerem’in iki özelliği ve iki hayali var

7 yaşında keman çalmaya başlayınca yeteneği keşfedilen Kerem, çello, piyano, gitar ve bağlama gibi pek çok enstrümanı çalabiliyor. Ortaokuldan sonra kendine müzik alanında bir kariyer inşa etmek isteyen Kerem Bayrak, Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Ardından 2018 yılında müzik bölümü okumaya karar verdi ancak özel eğitimli öğrenciler için konservatuarda kontenjan olmadığı için tercihini müzik öğretmenliği bölümünden yana kullandı. Eğitim hayatının tamamını Samsun’da tamamlayan Kerem’in sıradaki hedeflerinden biri müzik öğretmeni olmak ve şehir şehir dolaşıp öğrencilerle buluşmak. Müzik öğretmenliği Kerem Bayrak için uzun yıllar sürecek, yaşam biçimi olacak, ömürlük bir hedef. Ama Kerem’in bir hedefi daha var.

FAZIL SAY İLE TANIŞMAYI ÇOK İSTERİM

Bayrak’ın ilham aldığı müzisyenlerin başında Frederic Chopin ve Fazıl Say geliyor. Kendisi gibi mutlak kulağa sahip olan Fazıl Say ile tanışmayı çok istediğini dile getiren Bayrak müzik yolculuğunun ilk yıllarını ve hayattan ne beklediğini şöyle anlatıyor:

7 yaşında keman öğrenmeye başladım, çelloyla devam ettim. Küçüklüğümden beri müzikle iç içeyim. Şu an, keman ve çellonun dışında piyano, gitar ve bağlama çalabiliyorum. Chopin ve Fazıl Say’dan ilham alıyorum. Say’ı tanıma fırsatım olmadı, kendisiyle tanışmayı çok isterim. Aslında Anadolu lisesini kazanmıştım ama ortaokuldan bir öğretmenimin tavsiye ve desteğiyle, müziği de çok sevdiğim için güzel sanatlar okumaya karar verdim. Aslında konservatuvara gidecektim ama otizmli bireylere kontenjan açılmadığı için gidemedim. Konservatuvara gidemediğim için müzik öğretmenliği okumak nasip oldu. Üniversite okurken ailemin ve hocalarımın desteğiyle kendimi daha da geliştirdim. Bu sene müzik öğretmenliğinden mezun oldum. Öğretmenlik hayalimi gerçekleştirmek için şu an atama bekliyorum. Eğitim hayatım Samsun’da geçti ama mesleğe başlayınca farklı farklı şehirlerde çalışmak isterim.”

OTİZMLİ BİREYLER ÖĞRETMEN OLABİLİR Mİ?

Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranı yüzde 40 veya üzerinde olup ve çalışabilme yeterliliğine sahip her birey gibi otizmli bireyler de, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPPS) girerek devlet memuru olabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) ihtiyaca göre EKPSS sınavından yeterli puan alan bireyler arasından dönem dönem öğretmen ataması yapıyor. Kerem Bayrak da göreve başlamak için kontenjan açılmasını bekliyor.

MUTLAK KULAK NEDİR?

Absolut kulak olarak da bilinen mutlak kulak özelliğine sahip kişiler duydukları bir notayı bir referans almadan, başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabiliyor. Bu özellik, ayrıca kusursuz perde ve mükemmel perde olarak da biliniyor. Eğitilmemiş ve nota bilgisi olmayan kişilerde de bulunabiliyor.