Kelebek omurgalı mı yoksa omurgasız mıdır?

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Kelebek, kanatları olan eklem bacaklılar sınıfına dahil bir hayvandır. Kelebekler, Arthropoda yani eklem bacaklılar sınıfında olduğu için omurgasız hayvanlardır.

Kelebekler Neden Omurgasız?

Omurgası olmayan hayvanlara omurgasız denmektedir. Omurgalı olan hayvanlara da omurgalı denmektedir. Kelebeklerin omurgaları bulunmamaktadır. Çünkü eklem bacaklılar sınıfına dahil olan tüm hayvanlar omurgasızdır. Bir başka deyişle kelebeklerin ve bu gruba dahil olanların vücudunda bir iskelet sistemi bulunmamaktadır.

Bu sınıfın içerisinde kelebek haricinde örümcek, çekirge gibi hayvanlarında omurgaları yoktur.

Diğer Omurgasız Hayvanlar

- Yengeç

- Ahtapot

- Istakoz

- Midye

- Denizanası

- Çekirge

- Solucan

- Sinek

Bu hayvanlar gibi daha birçok sayacağımız hayvan türü omurgasızdır. Kelebeklerle aynı kategoride olan bu hayvanların bir başka ortak özelliği ise akciğerlerinin olmamasıdır.