Kazanım değerlendirme uygulaması başladı

Haberin Devamı

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ortaokullardaki 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri 26 Ekim Türkçe, fen bilimleri ve matematik derslerinden oluşan kazanım değerlendirme uygulamasına alınacak. Liselerdeki 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması ise 27 Ekim'de Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine yönelik uygulanacak. Uygulamaya 7'nci sınıf düzeyinde 1 milyon 275 bin 865, 8'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 233 bin 639, 11'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 137 bin 762 ve 12'nci sınıf düzeyinde 918 bin 650 öğrenci olmak üzere toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrenci katılacak.

UYGULAMA HANGİ DERSLERDEN VE NASIL YAPILACAK?

İlk kazanım değerlendirme uygulaması, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik 26 Ekim saat 09.00 itibarıyla başladı. İkili eğitim yapan okullarla ilgili uygulamanın saatine ilişkin değişiklik yapılabilecek. Bu sınıf gruplarına yönelik uygulamada Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 25'er soru sorulacak. Her ders için uygulama süresi 40 dakika olup her uygulama sonunda 10 dakikalık aralar verilecek. Liselerin 11 ve 12'nci sınıflarındaki öğrencilere yönelik kazanım değerlendirme uygulaması da 27 Ekim 09.00'da başlatılacak. Bu sınıf gruplarındaki öğrencilere, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden otuzar; fizik, kimya ve biyoloji derslerinden 15’er soru sorulacak. Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin uygulama süreleri ellişer, fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinin toplam uygulama süreleri ise 75 dakika olacak.

KİTAPÇIKLAR ERTESİ GÜN VERİLECEK?

Derslerin uygulamaları arasında 10 dakikalık aralar verilecek. Liselerdeki uygulama için Türk dili ve edebiyatı, matematik ve fen grubu derslerinin tümünü alan öğrenciler, bütün uygulamalara katılacak. Bu derslerden herhangi birini almayan öğrenciler ise sadece aldıkları derslerden uygulamaya alınacak. Öğrencilerin cevap kâğıtları, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine ulaştırılarak ilk ölçme değerlendirme merkezine sevk edilecek. İllerde uygulama verileri kullanılarak herhangi bir analiz ya da raporlama çalışması yapılmayacak. Kazanım değerlendirme uygulamasına katılamayan öğrenciler için mazeret uygulaması olmayacak. Kitapçıklar, sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabilecek.