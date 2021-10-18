Kazakistan hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Kazakistan hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Kazakistan Kazak Türklerinin oluşturduğu bağımsız bir ülkedir. Bu ülke Asya kıtası üzerinde geniş bir toprağa sahiptir. Ülkenin Başkenti Nur Sultan şehridir. Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı şehridir. Ülke demokratik, laik ve anayasal bir üniter cumhuriyet olarak yönetilmektedir.

Kazakistan Hangi Kıtada Yer Alır?

Kazakistan Asya kıtasında yer almaktadır. Komşuları arasında Rusya, Çin, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan bulunmaktadır.

Kazakistan Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Kazakistan kuzey yarım kürede ve Orta Asya'da bulunan 7 büyük Türk ülkesinden bir tanesidir.

Kazakistan Hangi Dine Mensup?

Kazakistan da en büyük nüfusa sahip olan din Müslümanlardır. Ayrıca ülkede Hristiyan ve diğer dinlere mensup vatandaşta bulunmaktadır.

Kazakistan Hangi Dili Konuşuyor?

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Ülkede resmi olarak Kazakça ve Rusça dilleri kullanılmaktadır.

Kazakistan Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Kiril harflerinden oluşan Kazakça ve Rusça dilleri kullanılmaktadır.

Kazakistan Hangi Zaman Dilimi Kullanıyor?

Ülkede UTC+5/+6 (Batı/Doğu) zaman dilimi kullanılmaktadır.

Kazakistan Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Kazakistan da kullanılan para birimi Tenge’dir.