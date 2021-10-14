Kayı ne demek, ne anlama geliyor? Kayı kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Kayı kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Gam

2- Enduh

3- Gaile

4- Cefa

5- Elem

6- Efkar

7- Kasavet

8- Yeis

9- Sakamet

10- Keder

Kayı Ne Demek?

yüzyıldan beri kullanılmakta olan Kayı kelimesinin sözlük anlamı endişe ve mihnettir.

Kayı Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Kayı kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Kaygı, kuruntu, vesvese

İkinci Anlamı: Var olmayan bir şeyi var sanma, vehim

Üçüncü Anlamı: Yılgı, usanç

Kayı Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

''Artık gelecek kayısı (kaygısı) duymak istemiyorum.