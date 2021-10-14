Kayı ne demek, ne anlama geliyor? Kayı kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Kayı kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Gam
2- Enduh
3- Gaile
4- Cefa
5- Elem
6- Efkar
7- Kasavet
8- Yeis
9- Sakamet
10- Keder
Kayı Ne Demek?
Kayı Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Kayı kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Kaygı, kuruntu, vesvese
İkinci Anlamı: Var olmayan bir şeyi var sanma, vehim
Üçüncü Anlamı: Yılgı, usanç
Kayı Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı
''Artık gelecek kayısı (kaygısı) duymak istemiyorum.
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