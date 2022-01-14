Kavanoz nasıl yazılır? Kavanoz kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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TDK'da en çok araştırılan ve yazım şekli sorgulanan kelimelerden birisi de kavanoz kelimesidir. Hatasız bir şekilde kelimeleri yazmak isteyen kişiler, kelimelerin yazım şeklini TDK'dan sorgulanabiliyor.

Kavanoz Nasıl Yazılır?

Kavanoz kelimesinin kökeni Yunancadır. Türkçe anlamı ise, farklı malzemelerden üretilen farklı boyutlarda ve geniş ağızlı çeşitleri olan kaplara verilen isimdir. Genellikle de üretim malzemesi olarak plastik ve cam kullanılır. Yazılışı en çok karıştırılan bu kelime genellikle söylendiği şekli ile yazılarak yazım yanlışı yapılır. Bu nedenle de daha çok "kavonoz" şeklinde telaffuz edilen bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı ise, kavanoz şeklindedir.

Kavanoz Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Dilimizde pek çok kelime, telaffuz edildiği şekli ile yazılıyor. Bu nedenle de genellikle yazım yanlışlığı yapılabiliyor. Genellikle "kavonoz" şeklinde telaffuz edilen bu kelimenin doğru yazılışı ise, "kavanoz" şeklindedir. Aynı zamanda bazı kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı da merak ediliyor. Yazımı konusunda tereddüde düşülen kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için TDK'nın güncel yazım kılavuzundan yararlanabilirsiniz. Bu sayede yazım yanlışlıklarının da önüne kolaylıkla geçebilirsiniz.