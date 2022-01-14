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Kavanoz nasıl yazılır? Kavanoz kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Kavanoz Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Kavanoz nasıl yazılır Kavanoz kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Kavanoz kelimesi, dilimizde en sık yanlış yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Yazımı konusunda en çok tereddüde düşülen kelimeler arasında ise, kavanoz kelimesi yer alıyor. Bu kelime, halk tarafından çoğu zaman yanlış bir şekilde telaffuz edildiği için yazım yanlışları çok sık yapılıyor. Kavanoz nasıl yazılır sizler için derledik.

 

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TDK'da en çok araştırılan ve yazım şekli sorgulanan kelimelerden birisi de kavanoz kelimesidir. Hatasız bir şekilde kelimeleri yazmak isteyen kişiler, kelimelerin yazım şeklini TDK'dan sorgulanabiliyor.

Kavanoz Nasıl Yazılır?

Kavanoz kelimesinin kökeni Yunancadır. Türkçe anlamı ise, farklı malzemelerden üretilen farklı boyutlarda ve geniş ağızlı çeşitleri olan kaplara verilen isimdir. Genellikle de üretim malzemesi olarak plastik ve cam kullanılır. Yazılışı en çok karıştırılan bu kelime genellikle söylendiği şekli ile yazılarak yazım yanlışı yapılır. Bu nedenle de daha çok "kavonoz" şeklinde telaffuz edilen bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı ise, kavanoz şeklindedir.

Kavanoz Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Dilimizde pek çok kelime, telaffuz edildiği şekli ile yazılıyor. Bu nedenle de genellikle yazım yanlışlığı yapılabiliyor. Genellikle "kavonoz" şeklinde telaffuz edilen bu kelimenin doğru yazılışı ise, "kavanoz" şeklindedir. Aynı zamanda bazı kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı da merak ediliyor. Yazımı konusunda tereddüde düşülen kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için TDK'nın güncel yazım kılavuzundan yararlanabilirsiniz. Bu sayede yazım yanlışlıklarının da önüne kolaylıkla geçebilirsiniz.

 

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#Kavanoz Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük

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