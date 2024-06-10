Karne öncesi ‘etkinlik haftası’ başladı

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Öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta ile yaz tatiline başlamasını amaçlayan ve yıl boyunca gerçekleştirilen okul içi faaliyetlerin finali niteliğini taşıyan etkinlik haftasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; “Öğrencilerimiz ders kitaplarının ötesine geçerek farklı alanlarda becerilerini geliştirme, yeni şeyler keşfetme ve eğlenerek öğrenme imkânı bulacaklar” dedi.

MEB, 81 ile gönderdiği resmî yazı ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının son haftasının coşkuyla geçirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması talimatını vermişti. Karne öncesi 10-13 Haziran’da 4 gün sürecek ‘yıl sonu faaliyet haftası’nda öğrenci kulüpleri temsilcilerinin, ilgili öğretmenlerle birlikte planlayacakları etkinlikler okullarda gerçekleştirilecek. Uygulama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla birinci dönem karnesi öncesi okullarda öğrencilerin son haftayı sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi için hayata geçirilmişti.

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HER İLGİ VE BECERİYE GÖRE ETKİNLİK

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan etkinlik önerilerine göre öğrenciler; ‘takas saati’nde paylaşmanın önemini anlayacak. ‘Yetenek Paylaşım’ saatinde beceriye ya da ilgi duyulan bir alana dair atölye, sunum ve söyleşi içeren eğlenceli bir aktivite gerçekleştirilecek. ‘Görsel Sanat, Bilim ve Spor’ saatinde okullar spor turnuvalarına, müsabakalarına ve farklı sanat dallardan misafirlere ev sahipliği yapacak. “Bir Derdim Var” saati ise öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde sunumlar yapacağı şekilde planlanacak.

KİTAPLARIN ÖTESİNDE ÖĞRENME

Bakan Tekin etkinlik haftasıyla ilgili paylaşımında şunları söyledi: “2023-2024 eğitim öğretim yılının son haftasında, tüm kademelerde “Yıl Sonu Faaliyet Haftası” ile keyifli ve eğitici bir şekilde yaz tatiline girmeye hazırlanıyoruz. Yıl Sonu Faaliyet Haftası ile öğrencilerimiz, ders kitaplarının ötesine geçerek farklı alanlarda becerilerini geliştirme, yeni şeyler keşfetme ve eğlenerek öğrenme imkânı bulacaklar. Bu hafta boyunca sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetler başta olmak üzere birçok etkinlik öğrencilerimizi bekliyor olacak. Bu özel haftada, tüm öğrencilerimizi aktif katılıma ve coşkuyla bu etkinliklere dahil olmaya davet ediyorum. Öğrencilerimizi yıl boyunca göstermiş olduğu emek ve özveri için tebrik ediyor, eğlenerek öğrenilen bir hafta olmasını diliyorum.”