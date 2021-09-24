Karnabahar nasıl yazılır? TDK'ya göre Karnabahar kelimesinin doğru yazımı

Haberin Devamı

Diğer ülkelerde Brassica oleracea adıyla bilinen karnabahar kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Orijinal dilinde bu sözcük keremb-i bahar şeklinde yazılır. Keremb-i bahar kelimesinin sözlük anlamı ise bahar lahanasıdır. Hem bahar ayında yetiştiği hem de yaprakları lahanaya benzediği için sebzeye bu isim verilmiştir.

Karnabahar Nasıl Yazılır?

Farsça kökenli bir sözcük olan karnabahar kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

KARNABAHAR

TDK'ya Göre Karnabahar Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre karnabahar sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

KARNABAHAR - Doğru

KARNA BAHAR - Yanlış

KARNIBAHAR - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Karnabahar en lezzetli ve sağlıklı sebzelerden biridir. (Doğru)

2- Karnıbahar ucuzladığı için iki kilo aldık. (Yanlış)