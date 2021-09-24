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Karnabahar nasıl yazılır? TDK'ya göre Karnabahar kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır#Tdk#Karnıbahar Nasıl Yazılır
Karnabahar nasıl yazılır TDKya göre Karnabahar kelimesinin doğru yazımı

Karnabahar, Arizona, fremont ve baldo başta olmak üzere birçok çeşidi bulunan, kızartması ve haşlaması yapılan otsu bir bitkidir. Bu kelime sıklıkla hatalı telaffuz edildiği için birçok kişi tarafından yanlış yazılmaktadır. Karnabahar sözcüğünün ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı da birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK’ya göre Karnabahar nasıl yazılır? Karnabahar kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Diğer ülkelerde Brassica oleracea adıyla bilinen karnabahar kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Orijinal dilinde bu sözcük keremb-i bahar şeklinde yazılır. Keremb-i bahar kelimesinin sözlük anlamı ise bahar lahanasıdır. Hem bahar ayında yetiştiği hem de yaprakları lahanaya benzediği için sebzeye bu isim verilmiştir.

Karnabahar Nasıl Yazılır?

Farsça kökenli bir sözcük olan karnabahar kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

KARNABAHAR

TDK'ya Göre Karnabahar Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre karnabahar sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

KARNABAHAR - Doğru

KARNA BAHAR - Yanlış

KARNIBAHAR - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Karnabahar en lezzetli ve sağlıklı sebzelerden biridir. (Doğru)

2- Karnıbahar ucuzladığı için iki kilo aldık. (Yanlış)

 

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