Karnabahar nasıl yazılır? TDK'ya göre Karnabahar kelimesinin doğru yazımı

Diğer ülkelerde Brassica oleracea adıyla bilinen karnabahar kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Orijinal dilinde bu sözcük keremb-i bahar şeklinde yazılır. Keremb-i bahar kelimesinin sözlük anlamı ise bahar lahanasıdır. Hem bahar ayında yetiştiği hem de yaprakları lahanaya benzediği için sebzeye bu isim verilmiştir.
Karnabahar Nasıl Yazılır?
Farsça kökenli bir sözcük olan karnabahar kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:
KARNABAHAR
TDK'ya Göre Karnabahar Kelimesinin Doğru Yazımı
TDK'ya göre karnabahar sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:
KARNABAHAR - Doğru
KARNA BAHAR - Yanlış
KARNIBAHAR - Yanlış
Örnek Cümleler:
1- Karnabahar en lezzetli ve sağlıklı sebzelerden biridir. (Doğru)
2- Karnıbahar ucuzladığı için iki kilo aldık. (Yanlış)