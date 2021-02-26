Kara Haber Tez Duyulur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kara TDK ya göre bir kaç anlamı bulunan bir kelimedir. Siyah, toprak parçası, iftira, utanılacak durum, uğursuz ve kötü gibi birbirinden farklı anlamları bulunmaktadır.

Kara Haber Tez Duyulur Atasözünün Anlamı Nedir?

Kara haber tez duyulur atasözünde kara kelimesi kötü anlamında kullanılmaktadır. Kötü bir haberin çok çabuk yayılarak hızlı bir şekilde herkesçe duyulur. Özellikle ölüm, felaket gibi haberler saklanmak bile istese mutlaka ilgili kişilerce kısa süre içinde duyulmaktadır. Atasözü tam olarak kötü bir haberin saklanamayacağı, hızla yayılarak kısa süre içinde duyulacağı anlamına gelmektedir. Sizler için kara haber tez duyulur atasözünün anlamını kısaca inceledik.

Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Kara haber tez duyulur en sık kullanılan ve bilinen atasözlerimizdendir. Atasözünün örnek cümle içinde kullanımı TDK tarafından doğru kullanılması için belirlenmiştir. Sizlere örnek cümle kullanımlarından bazılarını derledik.