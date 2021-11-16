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Kaparo nedir, ne anlama gelir? Kaparo ne demek? TDK sözlük anlamı..

#Kaparo#TDK#Sözlük
Kaparo nedir, ne anlama gelir Kaparo ne demek TDK sözlük anlamı..

Kelimeler, her biri farklı anlamlara sahip olabileceği gibi eşit ve zıt anlamlı olarak da gruplanabilir. Kelime anlamları ise, sadece alanla ilgilenen kişiler tarafından değil herkes tarafından doğru edinilmesi gereken bilgidir. Günlük hayatta karşımıza çıkan kaparo nedir? Ne anlama gelir? Kaparo ne demek? TDK sözlük anlamı ve daha fazlasını sizler için derledik.

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Aslında kelime kökeni İtalyanca olan kaparo kelimesi, caparra kelimesinden esinlenilmiştir. Dilimize yer etmiş olan bu kelime daha çok ticari yaşamda karşımıza çıkabileceği gibi günlük hayatta da kullanılır.

 Kaparo Nedir? Ne Anlama Gelir?

 Kaparo, en basit tabiri ile güvence ödeneğidir. Genellikle yapılan bir alışveriş ya da bir anlaşma esnasında güvenceyi sağlamak amaçlı tarafların birbirine bir miktar ödenek sunmasıdır. Taksitli anlaşma ve alışverişlerde daha çok teklif edilen kaparo, bir yerde randevu almak içinde ödenebilir. Bu yüzden ticari işlemler ile ilgilenen kişiler bu terime daha çok aşinadır.

 Kaparo Ne Demek?

 Kaparo, bir ödeneğin adıdır. Yani bir anlaşma durumunda taraflar arası güveni sağlamak amacıyla kaparo verilir. Kaparoda amaç, anlaşmayı sağlamlaştırmak yani kesinlik kazandırmaktır. Ayrıca kira gibi durumlarda da kaparo ile sık karşılaşılır. Bir mülk satın alma ve kiralama işlemlerinde de esas ödeme öncesi kesinlik kazandırmak amacıyla kaparo verilir.

 Kaparo TDK Sözlük Anlamı

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 Türk Dil Kurumu sözlüğünde kaparo kelimesi, güvenmelik ve güvencelik olarak açıklanmaktadır. Genellikle kaparo vermek şeklinde tamlama olarak kullanılır.

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#Kaparo#TDK#Sözlük

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