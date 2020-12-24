Kameraman nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Kameraman olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Kameramanlık özellikle televizyonun hayatımıza girmesi ile birlikte ön plana çıkmış mesleklerden bir tanesidir. Doğru haber alma, yeni haberler yapma, dünyanın öteki ucundan bile görüntüleri ulaşabilme kameramanlar ve teknolojinin kullanımı ile sağlamaktadır. Bu sebeple kameramanlar günümüz dünyasının en çok ihtiyaç duyulan mesleklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkar.

Kameraman Kimdir?

Kameraman birçok alanda çalışma imkanı bulunan bir meslektir. Kameramanlar film, video, televizyon, yayın kayıtlarını gerçekleştirmek amacıyla kamera ekipmanlarını kullanan kişiye verilen isimdir. Kameramanlar yönetmen ve isteği ile dış mekan, plato, kişilerin veya mekanın görüntüsünü kayda alır. Televizyon dizisi, belgesel, reklam, stüdyo programı, haberler kameramanlar sayesinde kamera aracılığı ile kayıt altına alınır.

Kameraman olmak için ne gerekir?

Kameraman olmak için üniversitelerin fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünden mezun olmak gerekir. 2 yıllık bir eğitim sürecini geçen kişiler kameraman olarak birçok alanda çalışma imkanı bulabilir. Kameramanlar çalışma yelpazesi oldukça geniş alan bir meslek grubudur. Çeşitli akademilerde, haber ajanslarında, eğitim merkezlerinde kameramanlık eğitim programları bulunmaktadır.

Kameraman Nitelikleri Nelerdir?

Kameraman olmak isteyen kişilerde aranan bazı özellikler bulunmaktadır. Bunlar genel olarak şunlardır;

- Kişinin estetik ve yaratıcı bir bakış açısına sahip olması

- Yoğun stres altında çalışabilme gücüne sahip olması

- İşbirliği ve takım çalışması içinde çalışabilme yeteneği bulunması

- Zaman yönetimini güçlü olması

- Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen bir kişilik olması

- İletişim becerisini gelişmiş olması

- Karmaşık problemleri çözebilme yeteneğini göstermesi önemlidir.

Kameramanlar Nelerden Sorumludur?

Kameramanlar birçok alanda çalışabilen kişilerdir.

- Genel olarak çekim öncesi yönetmen ve yapımcı ile iletişim kuran kameramanlar çekim sırasında yapacakları ile ilgili detaylı bilgi alır.

- Yönetmenle birebir çalışması, çekimlerin tüm yöntemlerini bilmek için önemlidir.

- Kullanılacak ekipmanın kulübün ve konumlandırılması

- Kameralara hazırlayarak, açı ve hareketlerini test etmek

- Çekimlerde planlama yapmak, sahnelerin hazırlanması ve prova edilmesi

- Çekim yapılacak ortamın ışığına uygun bir filtre belirlemek,

- Kameraman çekim yapılacak alanda kamera lenslerini belirler,

- Zaman ayarını kameraman yapar.

- Görüntü kaydını kameraman alır.

- Haber çekimleri için yapılacak yer tespiti görüntü almak ve bu görüntüleri haber merkezine ulaştırmak

- Çekimi yapılan kayıtların kontrolü yapmak

- Alınan kayıtlardan yönetmeni bilgilendirme

- Malzeme ekipman ve ürün stok ile ilgili çalışmalar yapmak

- Teknik sorunları gidermek; bu sebeple kameramanlar iş olanakları yüksek olan ancak sorumlulukları da fazla olan kişiler olarak bilinir.

Kameramanların Ortalama Maaşı Ne Kadardır?

Kameramanlar birçok kurumda çalışabilen kişilerdir. Ortalama olarak 3200 TL civarında maaş alan kameramanlar çalıştıkları kurum, çalışma şekilleri, çalıştıkları şirketin ücret politikası kameramanların ücretlerinde de farklılıklar olmasına sebep olmaktadır.

Kameramanlar Nerelerde Çalışabilir?

Kameramanlar çalışma alanı oldukça geniş olan bir meslek grubudur. Kameramanların çalışma alanları çok geniş olduğu için hem özel sektörde, hem devlette kameramanların çalışma imkanı bulunmaktadır. Kameramanlar devlette çalışmak istiyorsa KPSS'ye girerek yeterli puan almaları gerekmektedir. Özel sektörde de kameramanlar için oldukça yoğun bir iş alımı olmaktadır. Televizyon dünyası, dizi sektörü, reklamlar, filmler gibi birçok projede kameramanlar olmazsa olmaz elemanlarıdır. Bu sebeple özel sektörde kameramanlara duyulan ihtiyaç daha fazladır.