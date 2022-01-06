Kalp kası nedir, ne işe yarar ve özellikleri nelerdir? Kalp kası rahatsızlıkları hakkında bilgi

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Kalbe bağlı olarak oluşan hastalıkların birçoğunda kalbin işlevini yerine getirecek sistemlerin bozulması gelmektedir. Bu sistemlerin düzgün çalışamamasından dolayı kalple ilgili pek çok hastalık çeşidi olduğu ifade edilmektedir.

Kalp Kası Nedir, Ne İşe Yarar ve Özellikleri Nelerdir?

Kalp kası, kalbin duvarlarında yer alan bir kas çeşidi olarak bilinmektedir. Bu kas istemsiz bir çalışma şekline sahip olmaktadır. Bu mekanizma kalbin içinden gelen bir iç uyarımla çalışmaktadır. Bu uyarımlar sinoatriyal ve atrio-ventrikuler düğümler olarak belirtilmektedir. Kalbin kasılma gücünü otonom sistem kontrol etmektedir. Bu sisteme de nörohumoral mekanizma adı verilmektedir. Hormonların kalbe yaptığı etki otonom sistem tarafından kontrol edilmekte olup bazı hormonlar doğrudan kalbin çalışma frekansının artmasına neden olmaktadırlar. Kalbin içinde bulunan ve kalbin çalışmasını sağlayan sinirlere Purkinije telleri adı verilmektedir.

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Sinirlerde meydana gelen bozulma kas üzerinde felce neden olmaktadır. Kas dokusu vücudun hareketini kontrol eden bir mekanizma olduğu için diğer mekanizmalara göre daha fazla enerji ve oksijene ihtiyaç duymaktadır. Kalp kasını vücuttaki diğer kaslardan ayıran en önemli özelliği kasın kendi impulsunu kendinin üretmesi olmaktadır. Kalp kasına bağlı çeşitli kalp rahatsızlıkları olmaktadır. Bu hastalıkların büyük bir kısmı kalp kasında büyümeye ve kalbin duvarlarında kalınlaşmaya yol açmaktadır. Bu durum tıp biliminde ''hipertrofik'' olarak adlandırılmaktadır.

Kalp kasında ortaya çıkan hastalıklardan bir kısmı ise kasta ciddi kasılmaların olmasına ve kalbin kendisinde ciddi bir büyüme şeklinde olabilmektedir. Bu duruma da '' dilate KMP'' adı verilmektedir. Kardiyomiyopati olarak adlandırılan kavram kalp kası hastalıklarını ifade etmek için kullanılan ve bu alanla ilgili olan hastalıklara verilen ortak bir isim olmaktadır.

Farklı türleri olan bu hastalıklar çok farklı sebeplere bağlı olarak gelişmektedir. Bu hastalıklarda görülen ortak sorun kanın pompalanması sırasında görülen yetersizlik olmaktadır. Bu duruma bağlı olarak da hastaların birçoğunda kalp yetmezliği hastalığına benzer şikayetler görülmektedir. Kalp kası hastalığı ve kalple ilgili olan hastalıkların mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu hastalıklar tedavi edilmediği taktirde ölümle dahi sonlanan sonuçlara neden olmaktadır.

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Kalp Kası Rahatsızlıkları Hakkında Bilgi

Kalp kası rahatsızlıklarına verilen ortak isim Kardiyomiyopati olarak ifade edilmektedir. Bu hastalıkların büyük çoğunluğunun sebebi genetik yatkınlık olarak belirtilmektedir. Ailede anne ya da babada kalp kası rahatsızlığı var ise çocuklara da bu hastalığın geçmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bebeklerde bile görülebilen bir hastalık olmaktadır. Kalp kasında meydana gelen büyüme ya da kalınlaşma zamanla öyle bir aşamaya gelir ki kalbin içinde bulunan boşluk daralır ve kalp kasılır.

Kalbin kasılması ile pompalanan kanın miktarında bir azalma meydana gelmektedir. Bu durum kalbin tam kapasite çalışmasına engel olarak çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Kalp kasından kaynaklanan rahatsızlıkları şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

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- Kalp krizinin ardından gerçekleşen kalp kasılmalarına bağlı ölümler

- Kalp kasında meydana gelen iltihaplanmalar

- Kalpte ritim bozukluğunun ortaya çıkması

- Ani gelişen kalp büyümeleri

Bu hastalıklara etki eden pek çok durum bulunmaktadır. Bunların başında: alkol tüketimi, uyuşturucu madde bağımlılığı, radyasyon tedavileri, geçirilen enfeksiyonlar ve kullanılan bazı ilaçlar olarak ifade edilmektedir.