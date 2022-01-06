Kalf kası nedir ve nasıl geliştirilir? Kalf kası geliştirme hareketleri ve egzersizleri

Haberin Devamı

Ne yapılırsa yapılsın, kolları geliştirmek mümkün oluyor ancak kalf kaslarını geliştirmek oldukça güç olabiliyor. Bu sorunun kökünden çözümü için ise öncelikle kalf kasını derinlemesine incelemek ve daha sonra ise bu inatçı kaslar çalışmaya nasıl zorlanır öğrenmek oldukça büyük bir fayda sağlayacaktır.

Kalf Kası Nedir ve Nasıl Geliştirilir?

Kalf kası adı verilen kas gurubu, alt bacağın arkasında yer alan baldır kasıdır ve iki kastan oluşmaktadır. Gastroknemius, cildin altında görünmekte olan çıkıntıyı meydana getiren büyük baldır kasıdır. Gastroknemius, birlikte elmas biçimini meydana getiren iki parçaya ya da “başlığa” sahip durumdadır.

Soleus, gastrocnemius kasının altında yatmakta olan ve daha küçük, düz bir kas olarak karşımıza çıkmaktadır. Gastroknemius ve soleus adı verilen kaslar baldır kasının tabanında incelir ve birleşim gösterir. Baldır kasının altında bulunan sert bağ dokusu Aşil tendonu ile birlikte birleşim ortaya koyar. Aşil tendonu topuk kemiğine (kalkaneus) giren bir yapı ortaya koymaktadır.

Haberin Devamı

Yürüme, koşma ya da atlama gibi hareketler esnasında baldır kası, ileri hareketi sağlamak için topuğu yukarı doğru çeker. Spor salonu popülasyonunun genelinde en zayıf kas grubu olan kalf kasları, gelişmemek noktasında son derece inatçı bir yapı ortaya koyar.

Bowling topu büyüklüğünde kalf kası yapmak mümkün olabilir ancak pek çok kişi kalf kaslarının boyutunu ciddi anlamda büyütebilmeniz durumu da söz konusudur. Zayıf olan bir noktayı geliştirmek gerçekten son derece ciddi bir iştir. Sorunu kesin olarak belirlemek önemlidir. Bunun yanında disiplin ve detaylara dikkat önemli bir husustur.

Kalf kasında zayıf olan bir noktayı geliştirmek antrenman tekniği ve şeklinde değişikliklere neden olacaktır. Uygulanacak olan antrenman programına kol veya göğüs çalışırken yapıldığı gibi özen gösterilmesi gerekir. Yapılan hareketi tam ve doğru şekilde kasları ise sonuna kadar esnetip sıkıştırarak yapmak önemli bir ayrıntıdır.

Kalf Kası Geliştirme Hareketleri ve Egzersizleri

Kalf hareketleri ve egzersizleri yaparken antrenman esnasında tam hareket aralığını kullanmak önemlidir. Vücut geliştirme uzmanları, kalf kasları meydana getirmek söz konusu olduğunda, yarı tekrar yapmalarının faydasız olduğunu söylemektedir. Tüm kasları harekete geçirmek adına her bir tekrar ile tam hareket serisini tamamlamanın gerekliliği söz konusu olmaktadır.

Haberin Devamı

Kalfl kasları, merdivenleri her tırmanışta ya da yürüyüşe her çıkıldığında aktif olarak kullanılır. Bu doğrultuda kalf kaslarını geliştirmek için, günlük olarak gerçekleştirilmekte olan aktivitelerden farklı bir antrenman içeriği oluşturmak gerekliliği söz konusudur. Yapılmış olan son araştırmalar, güç antrenmanlarını test etmiş ve onların kuvvet ile kütle bakımından etkili oldukları sonucuna ulaşmıştır.

Kalf kaslarını geliştirmek için mutlaka denemenizde fayda olan bazı egzersizlerin varlığı söz konusudur. Buna göre kalf kası hareketleri yaparken antrenmanınıza tek tekrarda kaldırabileceğiniz en fazla ağırlığın 0’üyle, negatif tekrarlı (indirirken yavaş) leg press calf raise yaparak başlamanız önemlidir. Tekrarın pozitif olan kısmında (iterken) ağırlığı itmek adına ön bacaklarınızı kullanmaya önem verin fakat negatif kısmını yalnızca kalflara bırakmaya özen gösterin.

Haberin Devamı

Bunun sonrasında ise 15 tekrarlı 2-3 set standart leg-press calf raise’a geçmeniz gerekir. Aynı set ve tekrar sayısını seated calf raise için de kullanmak koşuluyla antrenmanı sona erdirin fakat bu harekette sizin için ağırlığı kaldırmanıza yardım edecek bir yardımcıya ihtiyacınız olacaktır.