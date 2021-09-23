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Kahverengi nasıl elde edilir? Kahverengi hangi renklerin karışımından oluşur?

#Kahverengi#Renk#Ara Renk
Kahverengi nasıl elde edilir Kahverengi hangi renklerin karışımından oluşur

Kahverengi birçok farklı rengin bir araya gelmesi ile oluşan özel bir renktir. Yine birçok tona sahip olan kahverengi rengini elde etmek de her zaman merak konusu olmuştur. Açık kahverengiler, koyu kahverengiler, soğuk kahverengiler, sıcak kahverengiler, mavimsi, kırmızımsı, yeşilimsi kahverengiler gibi pek çok tonu vardır. Peki, Kahverengi nasıl elde edilir? Kahverengi hangi renklerin karışımından oluşur? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Genellikle kahverengi renginin elde edilmesi ilkokul zamanlarında yeşil ve kırmızı renginin bir araya gelerek oluşturduğu öğretilmektedir. Bu oldukça doğru bir yaklaşımdır fakat kahverengi rengi turuncu ve mavinin bir araya gelmesiyle de oluşabilir. Bunun gibi daha pek çok renk kombinasyonlarına sahip olan kahverengi rengini elde etmek, kahverenginin hangi tonunun elde edilmek istenildiğine göre değişmektedir.

 Kahverengi Nasıl Elde Edilir?

 Kahverengi, birçok rengin karıştırılmasıyla elde edilebilecek olan bir renktir. Eğer kahverenginin daha net bir tonunun elde edilmesi isteniyorsa daha detaylı bir işlem gerektirmektedir.

 Kahverenginin elde edilmesinin bilinen pek çok yolu vardır. Ana renkler yani sarı, kırmızı ve mavinin birleşimi ile kahverengi rengi elde edilebilmektedir. Elde edilmek istenen kahverengi tonu hangi renge yakınsa karışımlar belirli oranlarda değişmektedir. Genellikle kahverengi elde edilmesi işlemlerinde ana renklerden ziyade ara renkler de kullanılmaktadır. Ara renklerin kullanılmasının sebebi ise kahverenginin net bir tonunun elde edilebilmesidir.

 Kahverengi Hangi Renklerin Karışımından Oluşur?

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 Kahverengi üç ana renkten meydana gelir. Bu renkler kırmızı, sarı ve mavidir. Yani bu üç renk birbirine karıştırıldığı zaman kahverengi elde edilebilir. Eğer istenilen kahverengi koyu bir tonda ise kırmızı ve mavinin miktarı daha fazla olmalı, eğer istenilen kahverengi daha açık bir tondaysa sarı renginin daha fazla karıştırılması gerekmektedir.

 Kahverengi elde edilirken 3 ana rengin bir anda karıştırılması doğru değildir. Eğer koyu renkli bir kahverengi elde edilmek isteniyor ve pürüzsüz bir kahverengi tonu oluşturulmak isteniyorsa, öncelikli olarak mavi ve kırmızının karıştırılması gerekir. Bu iki boya homojen bir hale gelene kadar karıştırılmalıdır. Daha sonra istenilen kahverengi tonunun oluştuğunu görene kadar sarı renk karıştırılmalıdır. Kullanılan tüm renklerin bir palet üzerinde ince olmayan yani kalın bir fırça yardımıyla pürüzsüz oluncaya kadar karıştırılması önemli bir durumdur.

 Kullanılacak olan boyalar guaj boya ise daha açık tonlarda bir kahverengi elde edebilmek için, yapılan karışımın içerisine bir miktar hardal tonu eklenmesi ile istenilen kahverengi tonuna ulaşabilirsiniz. Yapılacak olan tüm bu işlemler mutlaka bir palet üzerinde yapılmalı boyaların homojen bir şekilde karışması sağlanmalıdır.

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