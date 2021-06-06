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Eğitim
Haber Giriş: 06.06.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş lise taban puanları 2021! Kahramanmaraş LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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Kahramanmaraş lise taban puanları 2021! Kahramanmaraş LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Kahramanmaraş' da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Kahramanmaraş LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Kahramanmaraş' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170455,18751,380,01
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170449,08261,820,07
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Çukurova Elektrik Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216431,55083,431,83
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170423,06974,40,24
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Erdem Bayazıt Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216418,44715,011,97
KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Kadriye Çalık Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180407,7056,583,64
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120397,92038,231,15

 

KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Göksun Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170395,31988,70,67
KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN / Afşin Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170394,34928,892
KAHRAMANMARAŞ / PAZARCIK / Pazarcık Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102388,2810,091,85
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180387,444410,264,41
KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Dulkadiroğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce252385,154410,736,39
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136374,391513,166,64
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90374,058713,243,31
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60363,660415,855,12
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120348,632920,044,59
KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90343,374521,618,08
KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90342,421221,919,51
KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Göksun Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30336,995123,6111,45
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60322,101128,6313,73
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60321,11328,9915,94
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30307,504134,1213,27
KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30301,543636,5317,16
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30295,18739,2317,6
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30294,548739,5317,57
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30287,933242,5217,43
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30285,12743,8419,07
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30283,504644,6119,52
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30281,465145,620,18
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30276,829847,9418,33
KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN / Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30208,589689,4622,27
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