Kahramanmaraş lise taban puanları 2021! Kahramanmaraş LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Kahramanmaraş' da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Kahramanmaraş LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Kahramanmaraş' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Göksun Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|395,3198
|8,7
|0,67
|KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN / Afşin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|394,3492
|8,89
|2
|KAHRAMANMARAŞ / PAZARCIK / Pazarcık Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|388,28
|10,09
|1,85
|KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|387,4444
|10,26
|4,41
|KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|252
|385,1544
|10,73
|6,39
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|374,3915
|13,16
|6,64
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|374,0587
|13,24
|3,31
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|363,6604
|15,85
|5,12
|KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|348,6329
|20,04
|4,59
|KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|343,3745
|21,61
|8,08
|KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|342,4212
|21,91
|9,51
|KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Göksun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|336,9951
|23,61
|11,45
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|322,1011
|28,63
|13,73
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|321,113
|28,99
|15,94
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|307,5041
|34,12
|13,27
|KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|301,5436
|36,53
|17,16
|KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|295,187
|39,23
|17,6
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|294,5487
|39,53
|17,57
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|287,9332
|42,52
|17,43
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|285,127
|43,84
|19,07
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|283,5046
|44,61
|19,52
|KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|281,4651
|45,6
|20,18
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|276,8298
|47,94
|18,33
|KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN / Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|208,5896
|89,46
|22,27