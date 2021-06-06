Kahramanmaraş lise taban puanları 2021! Kahramanmaraş LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Kahramanmaraş' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 455,1875 1,38 0,01 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 449,0826 1,82 0,07 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 431,5508 3,43 1,83 KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 423,0697 4,4 0,24 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 418,4471 5,01 1,97 KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Kadriye Çalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 407,705 6,58 3,64 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 397,9203 8,23 1,15