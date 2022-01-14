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Kağıt nasıl yazılır? Kağıt kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Kağıt Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Kağıt nasıl yazılır Kağıt kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''kağad'' şeklinde geçen kağıt sözcüğü, dilimize Farsçadan geçmiştir. Yazı yazmak ve kitap yayımlamak için kullanılan, hammaddesi selüloz olan yapraklara kağıt denir. Bu sözcük birçok tamlamada tamlanan olarak kullanılır. Örnekler: 1- Müsvedde kağıdı 2- Turnusol Kağıdı 3- A4 kağıdı. Kağıt nasıl yazılır? Kağıt kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

 

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Kağıt kelimesi 15. yüzyıldan bu yana kullanılmaktadır. Bu kelime başka sözcüklerle bir araya geldiğinde birleşik isim ya da tamlama olur. Örnekler:

1- Kağıthane (Özel isim - Birleşik İsim)

2- Kağıt Helva (Tamlama)

3- Kağıt Kebabı (Tamlama)

4- Kağıtçıbaşı (Birleşik İsim)

5- Kağıt Dutu (Tamlama)

Kağıt Nasıl Yazılır?

Kağıt, telaffuz edilmesi zor bir kelime olduğu için birçok kişi tarafından yanlış yazılıyor. ''Kiyat'' ve ''kahıt'' şeklinde yanlış okunan bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Kağıt

Not: Kağıt kelimesindeki ilk hecede düzeltme işareti yoktur.

Kâğıt - Yanlış

Kağıt - Doğru

Kağıt Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Çeşitli bitkilerden ve selülozdan imal edilen yazı yazma gereçlerine kağıt denir. Kağıt kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Kağıt - Doğru Kullanım

Kahıt - Yanlış Kullanım

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Kağıt Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Mektup, çizgili değil çizgisiz dosya kağıdına yazılır.''

(Bu kelime ek aldığında sondaki ''t'' harfi ''d'' olur. Buna ünsüz yumuşaması denir.

Kağıt - Kağıdı) 

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