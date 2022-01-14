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Jimnastik nasıl yazılır? Jimnastik kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Jimnastik Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Jimnastik nasıl yazılır Jimnastik kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Yapılan yazım hatalarından biri olarak jimnastik kelimesi öne çıkmaktadır. Özellikle 7'den 70'e herkesin hem yazım hem de okunuşu üzerinden yaptığı hatalar içerisinde gelmektedir. Peki, Jimnastik nasıl yazılır? Jimnastik kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı üzerine merak edilen bilgiler.

 

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Birden fazla yapılan hata ile beraber jimnastik kelimesi birçok farklı yerde kullanılmaktadır. Yabancı kökenli bir kelime olması ile beraber Türkçede gelecek şekilde yaygın olarak kullanılır. Ancak birçok kişinin doğru yazımını ve okunuşunu bilmediği önemli kelimeler arasında geliyor.

Jimnastik Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin günlük yaşamda kullanılan ve Türk Dil Kurumu üzerinden ele alınan yazımı jimnastik olarak bilinmektedir. Bu şekilde yazılışı ile beraber amaca uygun olarak her yerde kullanmaktadır. Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde Türk Dil Kurumu verileri kelimenin ‘jimnastik’ olarak yazılmış halini öne çıkarmaktadır.

Jimnastik Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelime jimnastik olarak doğru şekilde yazılmaktadır. Aynı zamanda doğru yazımı ile beraber doğru okunuşu üzerinden amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir. Bununla beraber birçok değişik yazım hatası olduğunu söylemek gerekir.

Cimnastik (Yanlış)

Jimlastik (Yanlış)

Jimnastik (Doğru)

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Bu şekilde doğru yazımı üzerinden ele almak suretiyle bundan sonra yazım hatası yapmadan kullanmak mümkün.

‘’Bugün arkadaşımla beraber uzun bir süre jimnastik hareketleri yaptık.’’

Yukarıdaki cümlede olduğu gibi verilen örnek üzerinden doğru yazımı kapsamında her yerde kullanılabilir.

 

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#Jimnastik Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük

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